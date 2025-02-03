У Словаччині до смерті забили українця: у ЗМІ розкрили деталі злочину

У столиці Словаччини Братиславі жорстоко побили громадянина України. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Трагедія сталася 30 січня, однак відомо про неї стало лише зараз. Чому напали на українця у Братиславі та чи затримали нападника – повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.sk.

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Що відомо про смерть українця у Братиславі

У Братиславі до смерті забили бездомного громадянина України. У четвер, 30 січня, чоловіка знайшли з серйозними травмами голови та тіла навпроти ТЦ "Ниви". Українця госпіталізували в місцеву лікарню Ружинова, одна врятувати його не вдалося – у п'ятницю, 31 січня, він помер.

За даними ЗМІ, безхатька нібито спіймали на крадіжці у магазині New Yorker. Підозрюють, що побити громадянина України могли співробітники приватної служби безпеки (SBS) і співробітники поліції, які патрулюють у братиславському районі Ружинов.

Наразі почалося розслідування. У ЗМІ стверджують, що заяву подав фельдшер, який лікував українця. Під час огляду він припустив, що на нього могли напасти правоохоронці. Нині відомо, що справу розслідує також Управління інспекції. У ЗМІ стверджують, що саме цей факт підтверджує ймовірні протиправні дії поліції.

Справу про смерть українця відкрили за статтею про вбивство. У поліції наголошують, що тривають процесуальні дії, тому відмовляються розкривати деталі чи коментувати трагедію.

Відомо, що слідство розглядає кілька версій смерті українця. У МВС Словаччини наголошують, що поки зарано говорити, що причиною смерті стала жорстокість правоохоронців, але перевірку для поліцейських Братислави таки призначили.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга припускає, що причиною жорстокого побиття могла стати етнічна ворожнеча.

Громадські організації Словаччини засудили жорстоке побиття бездомного громадянина України. Так, Depaul Slovakia, яка займається допомогою бездомним, наголосила, що насильство ніколи не може бути рішенням, а суспільство – не повинно це схвалювати чи терпіти. Громадська асоціація Proti prūdu також засудила акт насильства.

Громадська асоціація Vagus наголосила, що жорстокість SBS є постійною проблемою. Місцеві жителі стверджують, що неодноразово ставали свідками, як співробітники нападають на бездомних, які шукають притулку поблизу ТЦ "Ниви".

Крім того, минулого року правоохоронці до смерті забили 48-річного чоловіка з Кошице. Тоді у жорстокі звинуватили поліцейських, які жорстоко побили громадянина Словаччини під час затримання. Чоловіка лише встигли доставити до відділку поліції, де йому стало гірше, а за кілька хвилин – він помер від отриманих травм.