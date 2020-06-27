Українцям можуть заборонити купувати чи орендувати житло без рієлтора
Законопроєкт 3618 "Про рієлтерську діяльність" зареєстровано в Раді ще 9 червня. 26 червня надійшов висновок Головного науково-експертного управління ВРУ, і у ньому є низка суттєвих зауважень. Зокрема, що того, що цей документ фактично позбавляє права українців розпоряджатися своїм майном без посередників – рієлторів.
Про заборону операцій з нерухомістю без участі рієлторів
32 народні депутати (переважно зі "Слуги народу"), які вказані як автори законопроєкту 3618, фактично, пропонують заборонити орендувати, здавати в оренду, продавати чи купувати житло в Україні без участі рієлторів.
До такого висновку дійшли фахівці з Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради. Відповідні документи опубліковані на сайті Ради.
Детально про законопроєкт В Україні хочуть вивести рієлторів з "тіні": що зміниться
У законопроєкті вказано, що рієлтор повинен внести інформацію про клієнта (покупця, продавця, орендаря чи орендодавця) до спеціального реєстру. А ця інформація містить персональні дані.
Правовою підставою для надання рієлтору персональних даних для внесення до реєстру відповідно до закону "Про захист персональних даних" може бути лише договір з рієлтором.
Текст законопроєкту фактично передбачає, що такий договір стає обов'язковим, що може обмежити права власників нерухомості самостійно розпоряджатися своїм майном (продавати, купувати, здавати в оренду та орендувати) без посередника – рієлтора.
Інші суттєві зауваження ГНЕУ
Який державний орган регулюватиме діяльність рієлторів
- У законопроєкті пишуть, що його метою є забезпечення єдиної державної політики у сфері рієлтерської діяльності.
- Але насправді це питання у тесті документа практично не регулюється – наприклад, не визначені державні органи, які здійснюють регулювання, та їхні повноваження.
Як визначатимуть заклади, які даватимуть рієлторам акредитацію
- Документ пропонує визначити "акредитовані заклади з професійної підготовки" рієлторів.
- Але як це зробити – не відомо, порядок визначення акредитованих закладів не прописаний.
Надто мінімальні вимоги для надання статусу рієлтора
- У законопроєкті сказано, що статус агента та брокера може отримати людина з повною загальною освітою.
- Цієї вимоги замало, щоб вважати людину кваліфікованою для роботи рієлтора.
У різних частинах документу є суперечності
- У тексті мовиться, що рішення органів рієлтерського самоврядування – обов'язкові до виконання всіма фахівцями у сфері рієлтерської діяльності.
- Водночас члени органів рієлтерського самоврядування працюють на громадських засадах, що передбачено цим же законопроєктом.
Звернули увагу експерти й на те, що у тексті законопроєкту надто багато зайвих та другорядних положень, він також потребує доопрацювання для узгодження з Кодексом України про адміністративні правопорушення
Цікаво знати Як торгуватися під час купівлі квартири
Проти законопроєкту виступили також:
- В Асоціації фахівців із нерухомості України. Там вважають, що документ містить суттєві ризики для ринку надання рієлторських послуг.
- В експертному аналітичному центрі "Інститут законодавчих ідей". Там переконані, що документ містить корупційні ризики.