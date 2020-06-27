Законопроєкт 3618 "Про рієлтерську діяльність" зареєстровано в Раді ще 9 червня. 26 червня надійшов висновок Головного науково-експертного управління ВРУ, і у ньому є низка суттєвих зауважень. Зокрема, що того, що цей документ фактично позбавляє права українців розпоряджатися своїм майном без посередників – рієлторів.

Про заборону операцій з нерухомістю без участі рієлторів

32 народні депутати (переважно зі "Слуги народу"), які вказані як автори законопроєкту 3618, фактично, пропонують заборонити орендувати, здавати в оренду, продавати чи купувати житло в Україні без участі рієлторів.

До такого висновку дійшли фахівці з Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради. Відповідні документи опубліковані на сайті Ради.

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У законопроєкті вказано, що рієлтор повинен внести інформацію про клієнта (покупця, продавця, орендаря чи орендодавця) до спеціального реєстру. А ця інформація містить персональні дані.

Правовою підставою для надання рієлтору персональних даних для внесення до реєстру відповідно до закону "Про захист персональних даних" може бути лише договір з рієлтором.

Текст законопроєкту фактично передбачає, що такий договір стає обов'язковим, що може обмежити права власників нерухомості самостійно розпоряджатися своїм майном (продавати, купувати, здавати в оренду та орендувати) без посередника – рієлтора.

Що таке Головне науково-експертне управління? ГНЕУ – це один із ключових підрозділів апарату Верховної Ради, фахівці якого здійснюють наукові експертизи законопроєктів.



Зокрема, аналізують їхні концепції, правову, економічну, соціальну доцільність, відповідність Конституції та міжнародним угодам.



Також у висновках управління щодо законопроєктів містяться прогнози щодо наслідків їхнього ухвалення.

Інші суттєві зауваження ГНЕУ

Який державний орган регулюватиме діяльність рієлторів

У законопроєкті пишуть, що його метою є забезпечення єдиної державної політики у сфері рієлтерської діяльності.

Але насправді це питання у тесті документа практично не регулюється – наприклад, не визначені державні органи, які здійснюють регулювання, та їхні повноваження.

Як визначатимуть заклади, які даватимуть рієлторам акредитацію

Документ пропонує визначити "акредитовані заклади з професійної підготовки" рієлторів.

Але як це зробити – не відомо, порядок визначення акредитованих закладів не прописаний.

Надто мінімальні вимоги для надання статусу рієлтора

У законопроєкті сказано, що статус агента та брокера може отримати людина з повною загальною освітою.

Цієї вимоги замало, щоб вважати людину кваліфікованою для роботи рієлтора.

У різних частинах документу є суперечності

У тексті мовиться, що рішення органів рієлтерського самоврядування – обов'язкові до виконання всіма фахівцями у сфері рієлтерської діяльності.

Водночас члени органів рієлтерського самоврядування працюють на громадських засадах, що передбачено цим же законопроєктом.

Звернули увагу експерти й на те, що у тексті законопроєкту надто багато зайвих та другорядних положень, він також потребує доопрацювання для узгодження з Кодексом України про адміністративні правопорушення

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