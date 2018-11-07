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      Українцям – газ вітчизняного видобутку за посильними тарифами, – Вадим Івченко

      134 Читать новость на русском
      Вадим Івченко
      Вадим Івченко / latifundist.com

      Поки команда президента Порошенка керуватиме країною, ціни на газ для населення будуть захмарними.

      Про це заявив на брифінгу в парламенті народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко.

      "Підвищення тарифів триватиме: у травні 2019 року сума збільшиться до 10 тис. грн за тисячу кубометрів, а наприкінці року – до понад 12 тис. грн. Команда Порошенка зробила все для того, щоб зростала боргова яма, у якій опинилося населення", – сказав парламентарій.

      Івченко обурився тим, що газ вітчизняного видобутку не йде для потреб українців, натомість продається за ринковими цінами за кордон.

      Представник "Батьківщини" навів дані про те, що згідно з даними "Укртрансгазу", торік Україна видобула 20,5 млрд кубометрів блакитного палива, а населення використало лише 11,2 млрд кубометрів. За 2017 рік виробникам теплової енергії знадобилося 4,6 млрд: фактично, спожито 16 млрд кубометрів газу разом із представниками теплової енергетики.

      "За таких умов незрозуміло, чому українці замість того, щоб споживати газ власного видобутку, мають платити за імпортний газ втричі дорожче", – зазначив він.

      Депутат від "Батьківщини" нагадав, що сьогодні вже понад 130 місцевих рад направили звернення до Президента України, в якому вимагають скасувати рішення про підвищення тарифів на газ для населення.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Гроші
      Джерело: 24 Канал
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