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      Українцям можуть знизити ціну на газ у липні

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      В Україні ціну на газ у липні можуть знизити
      В Україні ціну на газ у липні можуть знизити / Narodna-pravda.ua

      Ціну на газ у липні для українців можуть знизити до рівня 4,9 гривні за 1 кубометр. Це буде на 65 копійок менше, ніж ціна у 5,6 гривні у червні.

      "Нафтогаз України" зобов’язаний знизити ціну на газ для населення, нагадали в уряді. Адже згідно з постановою Кабміну, компанія повинна продавати газ для населення за ціною, що є найнижчою на одному з 4-ох майданчиків: Мінекономрозвитку. Українській енергетичнй біржі, "Нафтогазі", за ціною на умовах Положення про покладання спеціальних обов'язків.

      Читайте також: Суд визнав підвищення тарифів на газ у 2016 незаконним: як це вплине на українців

      Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тож ціна газу в липні для населення (без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання) мала б скласти 4 тисячі 905 гривень за тисячу кубометрів. Це на 650 гривень менше, ніж ціна в червні у 5 тисяч 554 гривні.

      Проте "Нафтогаз" поки що не оприлюднив нову ціну на липень на газ для населення. Попередньо глава компанії Андрій Коболєв називав ціну 5 тисяч 803 гривні.

      У червні "Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на 11,8% – до 5 тисяч 553 гривень за тисячу кубометрів.

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      Теги: Новини України Комунальні послуги Тарифи Тарифи на газ Газ Нафтогаз Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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