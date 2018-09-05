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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українцям нема чого робити у Росії, – Омелян

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Володимир Омелян
Володимир Омелян / 24 канал

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян порадив всім, хто проти ідеї припинення залізничного сполучення з Росією, поїхати на тиждень в зону Операції Об'єднаних сил.

Про це Омелян повідомив у розмові з "Главкомом".

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"Можливо, не всі поділяють мою думку, але я переконаний: ми або воюємо, або їздимо. Українцям нема чого робити в Росії", – заявив міністр.

Так Омелян прокоментував свою ініціативу про зупинення залізничного сполучення з Росією, що раніше активно обговорювали в ЗМІ.

Я пропоную тим громадянам, які проти цієї ідеї, взяти автомат і хоча б на тиждень поїхати в зону проведення АТО. Я думаю, у них багато ілюзій розвіється. У мене теж свого часу були друзі в Росії. Моя дружина мала там успішний бізнес. Ми це все зупинили. І жодної трагедії не сталося. Я вважаю, що це ницо, коли країна воює, люди гинуть, їздити в Росію і розказувати про родину, про бізнес, якесь спільне культурне минуле – його не було, це завжди була окупація, – додав міністр.

Також Омелян порадив людям, які не хочуть припиняти працювати в Росії, підписати контракт зі Збройними силами України.

"Там зараз платять непогані гроші. Це буде чесно в ситуації, коли ми перебуваємо в україно-російській війні. Якщо ні, завжди є вибір – працювати в Україні, працювати в ЄС, де платять більше, де комфортніше, де немає ризиків, що вас заарештують правоохоронні органи країни-агресора", –підсумував Омелян.

Раніше Володимир Омелян анонсував розширення залізничного сполучення з Польщею.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики Володимир Омелян Бізнес
Джерело: 24 Канал
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