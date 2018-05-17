"Українцям потрібно зберегти незалежність медіа": У Львові стартував шостий медіафорум

У четвер, 17 травня, на Арені Львів розпочався шостий Львівський медіафорум, що зібрав журналістів та медіаприхильників майже із двадцяти країн світу.

860 зареєстрованих учасників, з них 120 спікерів із 17-ти країн світу – цьогорічний львівський медіафорум розширив географію.

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Говоритимуть про медіа і те, що в сучасному світі не знають кордонів. Традиційними питаннями вже стали теми про PR, війну, епоху постправди та менеджмент ЗМІ.

Будь-хто реально може стати в будь-який момент не журналістом, але медіа. Може повідомити якусь надзвичайну новину першим. Зазвичай, першими про надзвичайні новини повідомляють не журналісти, а звичайні люди,

– розповів директор ГО Львівський медіафорум Остап Процик.

А ось режисер і телеведучий Ахтем Сеітаблаєв розповідає про те, чого сучасні українці потребують у кінозалі.

Якщо глядач по-доброму дивується тому, що з одного боку він побачив те, що очікував, а з іншого боку він здивувався тому, що до нього відносяться з повагою. То це, на мою думку, запорука того, що віра українського глядача в українське кіно буде зростати,

– сказав Сеітаблаєв.

Чимало іноземних спікерів щороку приїжджають до Львова, аби обмінятися досвідом із українськими колегами. Діляться й секретами, і враженнями від нашого медіаринку. Втім, українські медіа виходять на новий рівень. Його виклик – втримати право на слово.

За словами керівника англомовної служби "Радіо Ватикан" Шона Патріка Лаветті, на теперішньому медіаполі все змінюється ну дуже швидко. Він захоплюється українськими ЗМІ, і вважає, що вони прекрасно виконують свою роботу у складній кризовій ситуації. "Думаю, що українські медіа мають зробити свій голос потужнішим – особливо за межами України", – відповів він.



У Львові стартував шостий медіафорум

Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що медіафорум є надзвичайно важливим не лише для журналістів, адже такі події важливі для всіх українців. Тому що інформація – це ключовий компонент у будь-якій демократичній системі.

Ви і є такою демократичною системою зараз, ви маєте свободу самовираження. Тому зараз українцям треба зберегти свободу й незалежність медіа,

– прокоментував Мінгареллі.

Це вже шостий медіафорум, що збирає навколо себе медіафахівців, студентів, громадських активістів та європейських управлінців. Головна теза цього року – всеохопний медіасвіт. Втім, наступного року зберуться під новими гаслами і з новими актуальними темами.