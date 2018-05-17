21:49
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Українцям потрібно зберегти незалежність медіа": У Львові стартував шостий медіафорум

53 Читать новость на русском

У четвер, 17 травня, на Арені Львів розпочався шостий Львівський медіафорум, що зібрав журналістів та медіаприхильників майже із двадцяти країн світу.

860 зареєстрованих учасників, з них 120 спікерів із 17-ти країн світу – цьогорічний львівський медіафорум розширив географію.

Читайте також: В Україні ЗМІ транслювали "військовий парад "ДНР": Турчинов ініціює санкції

Говоритимуть про медіа і те, що в сучасному світі не знають кордонів. Традиційними питаннями вже стали теми про PR, війну, епоху постправди та менеджмент ЗМІ. 

Будь-хто реально може стати в будь-який момент не журналістом, але медіа. Може повідомити якусь надзвичайну новину першим. Зазвичай, першими про надзвичайні новини повідомляють не журналісти, а звичайні люди,
– розповів директор ГО Львівський медіафорум Остап Процик.

А ось режисер і телеведучий Ахтем Сеітаблаєв розповідає про те, чого сучасні українці потребують у кінозалі.

Якщо глядач по-доброму дивується тому, що з одного боку він побачив те, що очікував, а з іншого боку він здивувався тому, що до нього відносяться з повагою. То це, на мою думку, запорука того, що віра українського глядача в українське кіно буде зростати,
– сказав Сеітаблаєв.

Чимало іноземних спікерів щороку приїжджають до Львова, аби обмінятися досвідом із українськими колегами. Діляться й секретами, і враженнями від нашого медіаринку. Втім, українські медіа виходять на новий рівень. Його виклик – втримати право на слово.

За словами керівника англомовної служби "Радіо Ватикан" Шона Патріка Лаветті, на теперішньому медіаполі все змінюється ну дуже швидко. Він захоплюється українськими ЗМІ, і вважає, що вони прекрасно виконують свою роботу у складній кризовій ситуації. "Думаю, що українські медіа мають зробити свій голос потужнішим – особливо за межами України", – відповів він.

Шостий Львівський Медіафорум
У Львові стартував шостий медіафорум

Глава Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що медіафорум є надзвичайно важливим не лише для журналістів, адже такі події важливі для всіх українців. Тому що інформація – це ключовий компонент у будь-якій демократичній системі.

Ви і є такою демократичною системою зараз, ви маєте свободу самовираження. Тому зараз українцям треба зберегти свободу й незалежність медіа,
– прокоментував Мінгареллі.

Це вже шостий медіафорум, що збирає навколо себе медіафахівців, студентів, громадських активістів та європейських управлінців. Головна теза цього року – всеохопний медіасвіт. Втім, наступного року зберуться під новими гаслами і з новими актуальними темами.

Автор: Ірина Карпюк
Теги: Новини України Медіа Новини Львова журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 384
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1107
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1070
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 192
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4358
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук