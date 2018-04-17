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Українцям пояснили, як брати участь в супер-тиражі Євромільйони з джекпотом 130 мільйонів євро

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Українцям пояснили, як брати участь в супер-тиражі Євромільйони з джекпотом 130 мільйонів євро

20 квітня загальноєвропейська лотерея Євромільйони проводить перший в цьому році супер-розіграш, на кону якого супер-приз 130 мільйонів євро.

Взяти участь в супер-розіграші може кожен, незалежно від країни проживання.

Супер-розіграші EuroMillions проходять всього 2-3 рази в рік. Їх особливість в тому, що стартовий джекпот в такому тиражі становить € 130 мільйонів, що, до слова, у багато разів перевершує базовий джекпот супер-розіграшів останніх років. Поки місцеві лотереї такі суми не розігрують, як мінімум нерозумно упускати можливість зірвати джекпот супер-розіграшу в цю п'ятницю.

Новина про проведення супер-розіграшу може бути оголошена в будь-який час, і часто за часом збігається з якоюсь важливою подією.

Як українці можуть брати участь в Євромільйони?

Правила EuroMillions свідчать, що учасником розіграшу може стати будь-хто, хто має в своєму розпорядженні офіційний лотерейний квиток. Його можна придбати на сайті англійської National Lottery, будучи резидентом Сполученого Королівства або острова Мен. Коли мова йде про оффлайн покупці в місцевому супермаркеті або спеціалізованому лотерейному кіоску, подібні вимоги EuroMillions не висуває. З цього випливає, що громадянство, місце проживання і будь-які інші соціально-демографічні характеристики, здатні обмежити число бажаючих брати участь в лотереї, не мають ніякого значення. А завдяки першому в світі лотерейному сервісу, взяти участь в тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Як грати в європейську лотерею онлайн?

Брати участь в тиражах Євромільйони з України так само просто, я і участь, якби ви перебували в Європі.

Все, що потрібно для цього зробити – придбати офіційні білети онлайн і вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лакі стар" (1-12).

Брати участь в європейських лотереях можна і з систематичної формою, що у багато разів підвищить шанси на виграш!

TheLotter – перша в світі служба доставки лотерейних квитків, яка дозволяє людям замовляти офіційні лотерейні квитки з усього світу, не стягуючи комісій з виграшів.

З дня заснування в 2002 році цей сервіс допоміг людям виграти більше $ 70 мільйонів, а гучні історії переможців щороку надихають тисячі жителів планети грати в лотерею онлайн.

"Я виграла цей приз... за тиждень до свого дня народження!"

Громадянка України зірвала величезний джекпот на TheLotter

Наталя, 23-річна громадянка України, довела це на власному прикладі. П'ять номерів принесли їй виграш у $ 1 мільйон у лотереї США Мега Мілліонс. За результатами тиражу 26 вересня 2017 року, Наталія вгадала п'ять основних номерів з виграшної комбінації – 1, 10, 57, 66 і 75 і стала володаркою фантастичного призу другої категорії в 1 мільйон доларів.

Взяти участь в супер-розіграші

Теги: Новини України Гроші
Джерело: 24 Канал
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