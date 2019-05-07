Українцям радять не подорожувати до Ізраїля

Українцям рекомендують не відвідувати низку територій Ізраїля через загострення між цією країною та Палестиною. Адже останнім часом відновилися масовані ракетно-мінометні обстріли південних територій Ізраїлю.

4 травня палестинські радикали з Сектора Гази випустили по Ізраїлю понад 250 ракет. У відповідь ізраїльські військові вразили 120 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС та "Ісламський джихад" на території анклаву.

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МЗС України опублікувало перелік територій Ізраїлю, які не варто відвідувати:

Ашкелон,

Ашдод,

Кірьят-Малахі,

Сдерот,

Нетівот,

Мазкерет Батія,

Кірьят-Экрон,

Явне,

Гедера,

Кірьят-Гат,

Тель-Шева,

Шаар а-Негев,

Сдот Негев,

Бреннер,

Ешколь,

Хоф-Ашкелон,

Йоав,

Шафір,

Лахіш,

Бней Шімон,

Беер-Тувія,

Мерхавім,

Нахал Сорек,

Гдерот,

Мате Ієгуда,

Гезер.

У разі перебування в населених пунктах Ізраїлю, розташованих поряд із Сектором Газа, під час сигналу повітряної тривоги українцям радять невідкладно скористатися бомбосховищами.

У разі надзвичайної ситуації, загрози життю або здоров’ю під час перебування в Ізраїлі, українцям радять невідкладно звертатися до Посольства України за телефоном екстреного зв’язку: + 972 546 676 782, електронна пошта: [email protected] або на гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57.

2 травня МЗС порадило українцям утриматися від поїздок до Тунісу через безпекові ризики.