Українцям радять не їхати в Індію: відома причина

Українцям рекомендують наразі утриматися від поїздок до Індії, у зв'язку із негодою, яка вирує у південних та західних регіонах країни.

Про це повідомляє прес-служба МЗС УКраїни.

Читайте також: В Індії обвалився автомобільний міст: щонайменше 5 загиблих

У зв’язку із сильними опадами та спричиненими ними повенями й зсувами ґрунту, складною антисанітарною та епідеміологічною ситуацією, а також перебоями в роботі авіаційних, автомобільних та залізничних транспортних мереж в індійському штаті Керала зберігається високий рівень небезпеки. МЗС рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Південно-Західні регіони Індії (у тому числі штат Керала), утриматися до стабілізації ситуації від поїздок до зазначених регіонів,

– йдеться у повідомленні.

Також, у відомстві радять скористатися розробленим МЗС додатком "ДРУГ" – Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон, який допоможе у кризових ситуаціях.

Водночас, у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, дипвідомство рекомендує українцям звертатися до Посольства України в Республіці Індія за номерами телефонів +9111 2614 6041; +91 9205507157, на адресу електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]

Нагадаємо, в Індії продовжує зростати кількість жертв масштабних повеней, спричинених потужними зливами. Загиблих вже 1400, найбільше в штаті Керала – 488. Метеорологи попереджають, що найближчим часом дощі можуть відновитися.