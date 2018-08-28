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Українцям розповіли про ризики нелегальної роботи за кордоном

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Робота за кордоном
Робота за кордоном / shoppingpl.com

Українські трудові мігранти, які працюють за кордоном нелегально, в разі хвороби ризикують зіткнутися з досить серйозними матеріальними проблемами через відсутність медичної страховки і будь-якого захисту своїх прав.

Так, не маючи офіційного оформлення на роботу, людина просто опиняється сам на сам зі своїми проблемами і буде змушена покривати всі витрати на дороге лікування, розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі "5 каналу", пише "Обозреватель".

"У жінки стався серцевий напад, і лікування їй коштувало 60 тисяч євро. Все оплатила лікарня, де проходила операція, а зараз із цієї жінки примусово намагаються стягнути зазначені гроші на користь вказаної лікарні. Ми розуміємо, що жінка не заробила таких грошей, вона вже не зможе заробити. І це теж наочний приклад того, як нелегальне працевлаштування дійсно може зруйнувати подальшу долю цієї людини, яка працювала нелегально за кордоном", – навів він вельми показовий приклад наслідків подібної роботи за кордоном.

Крім того, експерт акцентував увагу українців на такій проблемі, як їхня добровільна згода на повне безправ'я. Така позиція, наголошує він, дає західним компаніям підстави перетворюватися з цивілізованих роботодавців на середньовічних рабовласників.

"Вона (компанія – Ред.) може не виплатити заробітну плату. Вона може змусити працювати понаднормово, вона може забрати у цієї людини документи. І в разі, якщо не заплатить гроші, людина захоче, скажімо так, відстоювати свої права, – її просто депортують, бо вона дійсно перебуває у неправовому полі держави, куди приїхала", – застеріг Воскобойник.

Теги: Новини України Заробітчани Трудове рабство
Джерело: 24 Канал
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