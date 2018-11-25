Українцям запропонували вгадати суперників збірної у відборі Євро-2020, приз – м’яч з автографом

У неділю, 2 грудня, вдбудеться жеребкування кваліфікації Євро-2020. Саме так збірна України дізнається імена суперників, з якими буде боротися за дві путівки на Чемпіонат європи 2020 року.

Нагадаємо, збірна України потарпила до другого кошика. Відтак точно не зіграє зі збірними Німеччини, Ісландії, Боснії і Герцеговинм, Данії, Швеції, Росії, Австрії, Уельсу та Чехії.

Зате з першого кошика їй можуть випасти Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія або Польща.

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Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.

Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.

Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.

Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

"Серед усіх, хто правильно передбачить склад нашої відбіркової групи, буде розіграно повний комплект екіпіровки фана збірної та м’яч з автографом Андрія Шевченка", – йдеться в повідомленні Федерації футболу України.

Залишай свої прогнози можна в коментарях (один вболівальник – один варіант) до 23:59 1 грудня за посиланням.

Варто зазначити, що якщо збірна Україна потрапить до груп з А по D (де буде по п'ять збірних), то команда з шостого кошика не буде враховуватися в прогнозі.