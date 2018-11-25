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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Українцям запропонували вгадати суперників збірної у відборі Євро-2020, приз – м’яч з автографом

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      Збірна України
      Збірна України

      У неділю, 2 грудня, вдбудеться жеребкування кваліфікації Євро-2020. Саме так збірна України дізнається імена суперників, з якими буде боротися за дві путівки на Чемпіонат європи 2020 року.

      Нагадаємо, збірна України потарпила до другого кошика. Відтак точно не зіграє зі збірними Німеччини, Ісландії, Боснії і Герцеговинм, Данії, Швеції, Росії, Австрії, Уельсу та Чехії.

      Зате з першого кошика їй можуть випасти Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія або Польща.

      Читайте також: Відбір на Євро-2020: статистика України проти команд з першого кошику

      Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.
      Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.
      Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.
      Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

      "Серед усіх, хто правильно передбачить склад нашої відбіркової групи, буде розіграно повний комплект екіпіровки фана збірної та м’яч з автографом Андрія Шевченка", – йдеться в повідомленні Федерації футболу України.

      Залишай свої прогнози можна в коментарях (один вболівальник – один варіант) до 23:59 1 грудня за посиланням.

      Варто зазначити, що якщо збірна Україна потрапить до груп з А по D (де буде по п'ять збірних), то команда з шостого кошика не буде враховуватися в прогнозі.

       

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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