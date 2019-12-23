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      Українцям знизять податки на доходи: деталі

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      Українцям зменшать податки на доходи / commons.com.ua

      В Україні планують зменшити ставки податків із зарплат. Зокрема, знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для тих українців, зарплати яких найменші.

      Зміни впроваджуватимуть у межах податкової реформи, яку планують провести у 2020 році. Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомили в пресслужбі ДПС.

      Читайте також: Податкові зміни: скільки платитимуть ФОПи в 2020 році

      За словами Верланова, в Україні впроваджуватимуть диференційовану систему податків.

      Наступного року розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений,
      – зазначив Верланов.

      Він додав, що після проведення податкової реформи українці менше ухилятимуться від сплати податків.

      Раніше про плани зменшувати податки з доходів фізичних осіб повідомляла міністерка фінансів Оксана Маркарова. Також у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого планують звільнити від податку на доходи фізичних осіб людей, яким ще не виповнилося 27 років. Його підтримав парламентський комітет. 

      Який зараз податок на доходи та ЄСВ?Податок на доходи фізичних осіб в Україні складає 18%, військовий збір 1,5%. Роботодавець також має заплатити до Пенсійного фонду 22% від зарплати єдиного соціального внеску.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Податки Державна податкова служба Сергій Верланов Реформи
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