Українцю – збитки, нардепу – елітна нерухомість: журналісти викрили схему на 23 мільйони доларів

Спеціалістів з оцінки майна змусили здавати звіти до Фонду держмайна за допомогою сайтів-"посередників". Процедура виявилась платною, а сайти– пов'язані між собою та з одіозним нардепом Антоном Яценком.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

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Місяць тому Фонд держмайна запустив Єдину базу даних звітів про оцінку – систему, яка мала побороти ринок "чорної оцінки" і не дати українцям ухилятися від податків. За законом, якщо ти часто купуєш та продаєш нерухомість (продаєш більше одного об’єкту на рік або продаєш куплене упродовж трьох років), то заплатиш податок – 5% від вартості майна. Але не ринкової вартості, а тієї, яку визначить професійний оцінювач. Тож чим нижче оцінка, тим менше податок. Щоб його уникнути, у нечесних оцінювачів "купували" оцінки з заниженими до абсурду сумами.



Фонд держмайна запустив Єдину базу даних звітів про оцінку

Півроку тому парламент прямо в Податковий кодекс вгатив "реформу" змін у процедурі оцінки, які до оподаткування не мають стосунку. Ключова зміна – створення "Єдиної бази даних звітів про оцінку". Оцінювачі мають надсилати до неї звіти про свої оцінки. А база автоматично порівнює їх з ринковими цінами на подібну нерухомість. Та дозволяє або ні продавати нерухомість за ціною оцінювача.

База належить Фонду держмайна. Однак оцінювач не може просто взяти і передати свої документи. Між ним та Фондом у закон втулили посередника – електронний майданчик (ЕМ). Тепер оцінювач надсилає свій звіт на сайт посередника. Той – передає його в базу.

Оцінювачі не могли зрозуміти – навіщо ці майданчики взагалі потрібні.

Майданчики не надають жодного сервісу, крім пересилки ваших даних із однієї точки в іншу. Це як поштова скринька,

– пояснив оцінювач, власник ТОВ "Філін Кепітал Менеджмент" Андрій Філін.

Пояснити сенс їх створення не може навіть автор правок – нардеп від БПП Максим Курячий: "Технічні питання – не до мене, я не є проектувальником, я дуже складно орієнтуюсь і в програмному забезпеченні, це не для мене".

На додачу, майданчики виявилися платними. Раніше оцінювачі теж звітували Фонду. Напряму і безкоштовно, через портал, який адміністрував сам Фонд. Нині цей портал – відключений, замість нього – сайт посередника, який майже нічим не відрізняється від старого порталу. Але послуга реєстрації звіту – близько півтисячі гривень. І платити її доводиться двічі: раз оцінювачам, щоб зареєструвати кожен звіт, і ще раз – нотаріусам, просто за те, щоб подивитися, чи він є в базі.

Технічно проплату здійснюють оцінювач і нотаріус. Але по факту ці гроші – і це важливо розуміти – доведеться заплатити клієнту, тобто нам з вами. Обидва рази.



База оцінювання є платною

За перший місяць сайти-посередники заробили мінімум 23 мільйони гривень. І виглядали ці сайти, як пов'язані між собою члени однієї групи. Усі три авторизовані Фондом держмайна майданчики давали багато підстав підозрювати і зв’язок, і змову, і узгодження дій та цін.

Наприклад, на двох сайтах лежали файли документів з назвою першого. І усі три сайти мають абсолютно ідентичний програмний код. Це дивна ситуація, адже мова йде про специфічне програмне забезпечення для роботи саме з новою Єдиною базою Фонду. Яка вірогідність того, що три фірми-конкуренти випадково розробили абсолютно однаковий софт?

При цьому всім майданчикам-посередникам в рекордні строки погодили необхідні атестації/експертизи/випробування та інші бюрократичні процедури, які у звичайному житті, у звичайних компаній тягнуться в рази довше.

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Процедура авторизації майданчика складається з двох етапів. Для початку їх має атестувати Держспецзв’язку (ДССЗЗІ). Майданчики працюють із важливими даними, містять персональну інформацію. Тому кожен із них повинен підтвердити Держспецзв’язку відповідний рівень захисту – КСЗІ. Це процедура довга і муторна.

Компанії, які отримували такий атестат, підтвержують – уся процедура займає не один місяць. Так, директор ТОВ "Де Ново" (дата-центр DeNovo) Максим Агєєв розповідає: "На побудову самої КСЗІ і на отримання сертифікату ми витратили трохи менше року, десь 9-10 місяців. І це досить складна процедура".

Один із найбільш часовитратних етапів – державна експертиза. У "Де Ново", наприклад, вона зайняла 4 місяці. Але майданчики-посередники впорались в середньому за місяць. Так само швидко майданчики пройшли і другий етап авторизації – у Фонді держмайна. В теорії на бюрократичну тяганину, практичне тестування і ще трохи бюрократичної тяганини закон дає понад два місяці. Перший з посередників впорався вдвічі швидше, а ще два майданчики узагалі встановили непереборний рекорд. Їх протестували і авторизували за 1 добу.

Якби всі три фірми-оператори і їхні майданчики були не пов’язані, такий швидкісний сценарій навряд би мав шанс на життя. Однак, враховуючи технічні зв’язки всіх трьох сайтів, складається враження, ніби один майданчик хоч і фантастично швидко, але все ж проходив якісь випробування, а решті двом погодження взагалі підписали не особливо придивляючись.



Три фірми підозріло швидко пройшли всі етапи авторизації

Те, що відбувається сьогодні – уже не перша спроба реалізації монопольно-посередницької схеми в сфері оцінки. І вже не перший раз ці події пов'язують із іменем народного депутата Антона Яценка. Тут не можемо не процитувати самого Яценка, який в коментарі програмі колись заявив дослівно таке: "По законам розвідки, знаєте: якщо збігів більше, ніж один, то це вже не збіг".

Антон Яценко найбільше відомий як "хрещений батько" Тендерної Мафії – однієї з найвідоміших корупційних схем середини 2000-х. Схеми, яка теж ґрунтувалася на монополії посередників. Щоправда, у держзакупівлях: охочі взяти участь у тендері не могли просто подати документи на конкурс, між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за консультації.

На чолі посередників стояла Спілка громадських організацій "Тендерна палата". Частину цих ГО заснували Яценко, його сестра і помічник. Та схема також була вписана в закон. І за лише перші півроку вона витягла з кишень учасників тендерів майже мільярд гривень. 2,5 роки її існування могли спричинити збитків на 1 мільярд доларів.

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Українцям – збитки, Яценку – елітна нерухомість. Після цієї оборудки він розжився палацом на 2 тисячі квадратних метрів у Козині та ще купою житлової та офісної нерухомості загалом вартістю у 8 мільйонів доларів (це без маєтку).

Схема із тендерною монополією існувала 3 роки. Після того подібну оборудку спробували вперше впровадити в сфері оцінки. Спільнота оцінювачів підняла галас, і схему прикрили. Але хороші ідеї так легко не помирають. Тож у 2013 відбулася друга спроба. Знову прозвучало те ж ім’я. Знову просування схеми в закон, знову схема побудована на монополії. Вона принесла своїм творцям щонайменше 30 мільйонів доларів. Далі був колективний позов до суду, а там і революція нагодилась. Схему прикрили… але знову недобили.

Цього разу, ще тільки з’явились перші посередники, а мова знову зайшла за Яценка. По-перше, в логіці схеми простежувалися все ті ж знайомі ще з тендерної палати і з попередніх спроб маркери: посередники, монополія, цементування в законі. По-друге, щонайменше один з майданчиків виявився напряму пов’язаним із близькою нардепу людиною – Володимиром Доброскоком.



"Оціночна схема"

Сайт-посередник "Професійна оцінка", створила компанія, заснована Володимиром Доброскоком. Наразі власників змінили, але серед них лишається Ірина Мельничук, заступниця Доброскока в Асоціації "Підприємців та промисловців-постачальників товарів, робіт та послуг для державних потреб". Ця сама Асоціація свого часу була одним із членів Тендерної палати. А пізніше Доброскок також заснував "Спілку захисту прав суб’єктів підприємництва", почесним членом котрої став Антон Яценко.

Сам Яценко в коментарі програмі запевнив, що до історії з оцінкою стосунку не має.

Безумовно ні до якої оцінки я відношення не маю і мати не можу. Ви придумайте щось більш цікаве, а то так пальцем в небо, ніби як несолідно. З Доброскоком я уже років так вісім, мабуть, не бачився і не чувся. Доброскок ніколи не був моїм, там, партнером бізнесовим. Цікаво чути, чесно сказати,

– прокоментував він.

Час від часу Фонд публікує дані про виявлені занижені оцінки. Ніби звітує: "Система працює, модуль заниження відловлює, з чорними оцінювачами успішно боремося".

Так, наприклад, був опублікований звіт по квартирі в новій елітній печерській багатоповерхівці "Джек Хауз", яку розписали в звіті як хрущовку на периферії, 1965-го року, 450 доларів/квадратний метр замість реальних ринкових 2 тисяч доларів. Або інший приклад – квартира у ЖК "Лікоград", якій приплюсували зайві 30 років – і так відмінусували половину ринкової вартості. У ФДМУ запевняють: ці кейси були виявлені завдяки модулю, обманути систему не варто й пробувати.

Журналісти програми перевірили одну з квартир, якими звітує про перемогу ФДМУ. Квартира на понад 100 квадратних метрів в центрі столиці, по вулиці Гончара. Будинок старий, однак не з дешевих. Квадратний метр – 1,5 тисяч доларів. Ринкова вартість такої квартири – більше 150 тисяч доларів. Але оцінювачі посвідчили у три рази дешевше. Квартиру розписали в звіті як хрущовку на задвірках, стан "незадовільний, ветхий".

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