Українцю компенсували 550 доларів, на які він "влетів" через поломку експреса до Борисполя

"Укрзалізниця" виплатила компенсацію постраждалому від поломки експреса "Київ – Бориспіль", який запустили 30 листопада.

Чоловік, який планував скористатися послугами новенького експреса, аби дістатись до аеропорту "Бориспіль", спізнився на свій рейс. У результаті – "влетів" на 550 доларів, бо змушений був купити новий квиток.

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В "Укрзалізниці" попросили вибачення у пасажирів та переконували, що всі встигли на свої рейси. Проте, як виявилось, всі, крім українця Даніеля Беккера.

Та ситуацію взяли під контроль. Після інциденту з чоловіком зв’язалося керівництво "Укрзалізниці" та пообіцяло якомога швидше повністю компенсувати всі витрати, пов'язані з поломкою експреса, пише "Громадське".

Я ночував у друзів біля метро "Вокзальна". От чому і вирішив їхати новим експресом. Після того зранку мені викликали машину до дому, привезли до "Укрзалізниці". Я написав заяву, і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів. Потім машина з водієм, яку виділила УЗ, відвезла мене до аеропорту. Тепер я чекаю на виліт,

— розповів Беккер.

Раніше 24 канал повідомляв, що у п'ятницю, 30 листопада, з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. Та вже 1 грудня швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.