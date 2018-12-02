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      Українцю компенсували 550 доларів, на які він "влетів" через поломку експреса до Борисполя

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      "Укрзалізниця" взяла витрати за квиток українця на себе
      "Укрзалізниця" взяла витрати за квиток українця на себе / Фото з відкритих джерел

      "Укрзалізниця" виплатила компенсацію постраждалому від поломки експреса "Київ – Бориспіль", який запустили 30 листопада.

      Чоловік, який планував скористатися послугами новенького експреса, аби дістатись до аеропорту "Бориспіль", спізнився на свій рейс. У результаті – "влетів" на 550 доларів, бо змушений був купити новий квиток. 

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      В "Укрзалізниці" попросили вибачення у пасажирів та переконували, що всі встигли на свої рейси. Проте, як виявилось, всі, крім українця Даніеля Беккера. 

      Та ситуацію взяли під контроль. Після інциденту з чоловіком зв’язалося керівництво "Укрзалізниці" та пообіцяло якомога швидше повністю компенсувати всі витрати, пов'язані з поломкою експреса, пише "Громадське".

      Я ночував у друзів біля метро "Вокзальна". От чому і вирішив їхати новим експресом. Після того зранку мені викликали машину до дому, привезли до "Укрзалізниці". Я написав заяву, і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів. Потім машина з водієм, яку виділила УЗ, відвезла мене до аеропорту. Тепер я чекаю на виліт,
      — розповів Беккер. 

      Раніше 24 канал повідомляв, що у п'ятницю, 30 листопада, з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. Та вже 1 грудня швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.

      Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця
      Джерело: 24 Канал
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