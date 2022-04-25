Кордон у Львівській області перетнули 1,7 мільйона людей

Про це розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, кордон тільки у Львівській області перетнули 1,7 мільйона людей.

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Козицький заявив, що через кордони у Львівській області в Україну повернулися 177 тисяч людей.

Якщо брати Львівщину, то кордон тільки у Львівській області перетнули 1,7 мільйона людей. За цей час в Україну через кордон у Львівській області повернулися 177 тисяч людей,

– сказав Козицький.

За даними ООН, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон.

Найбільше людей виїхало до Польщі – 2,9 мільйона. Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

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