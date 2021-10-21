Україну накрив токсичний газ вулкану з острова Пальма: що кажуть екологи

Над значною частиною України зависла густа хмара газу діоксиду сірки, яка з'явилася після виверження вулкану на острові Пальма. Згодом це прокоментував еколог, який розповів, чи варто остерігатися небезпеки.

Про те, що над територією країни зависла хмара токсичного газу, повідомили 21 жовтня. Для підтвердження оприлюднили відео з системи моніторингу.

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Які регіони "накрив" газ

Відстежити рух хмари токсичного газу можна в системі метеомоніторингу Windy.com. Висока концентрація SO2 над півднем, сходом і центром України, а також Кримом. Показники там здебільшого коливаються біля позначки 100 міліграмів речовини на метр квадратний.

Проте найбільше "накрило" східні області, а також – Крим. Там токсину – приблизно 150 міліграмів на квадратний метр. Детальніше ознайомитися з рівнем концентрації газу над Україною можна на карті системи моніторингу.

Поширення газу SO2 / Карта Windy.com

Що таке діоксид сірки SO2 – безбарвний газ, який має різкий і задушливий запах. Він є менш отруйним, ніж сірководень, однак також дуже небезпечний.



Якщо вдихати його у високій концентрації, може виникнути сильна задишка й запалення легенів. Особливо це небезпечно для людей із захворюваннями органів дихання.



Інформація взята з SO2 – безбарвний газ, який має різкий і задушливий запах. Він є менш отруйним, ніж сірководень, однак також дуже небезпечний.Якщо вдихати його у високій концентрації, може виникнути сильна задишка й запалення легенів. Особливо це небезпечно для людей із захворюваннями органів дихання.Інформація взята з Вікіпедії

Еколог закликав не панікувати

Кілька одеських ЗМІ почали поширювати інформацію про високу концентрацію оксиду сірки над містом. Через це жителів Одеси закликали не виходити з дому.

Згодом на це відреагував колишній проректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Він зазначив у своєму фейсбуці, що жодної небезпеки немає, оскільки така концентрація газу є мінімальною.

Боятися варто скоріше вихлопів з безлічі авто на дорогах, ніж від виверження вулкана,

– зазначив еколог.

Також він прикріпив до публікації зображення систем моніторингу метеоцентрів. Його зробили приблизно о 2 годині ночі 21 жовтня.



Поширення SO2 над Європою / Фото Сергія Степаненка

Що цьому передувало

19 вересня почалося виверження вулкану Кумбре-В'єха на одному з Канарських островів.

Після виверження лава зруйнувала більше ніж 742 гектарів землі та знищила понад 2 тисячі будинків.

Через небезпеку там приблизно 7 тисяч людей евакуювали з власних домівок.

Згодом оприлюднили відео, на яких видно наближення потоку лави до моря.

Читайте повний текст публікації еколога Сергія Степаненка:

Тут розганяють фейк про "хмару SO2" над Одесою. Щоб не відповідати на кожен запит, розміщую карту просторового розподілу SO2 над Європою на 2 години ночі 21 жовтня від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища. Концентрації SO2 мінімальні біля поверхні Землі й побоюватися варто скоріше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкана..