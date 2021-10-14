В Україну намагалися провезти величезну партію контрабандних цигарок з Індії

Українські прикордонники виявили партію контрабандних цигарок. Зловмисники намагались провезти їх у контейнері з Індії.

Спробу незаконного переміщення на територію України великої кількості сигарет блокували прикордонники Одеського загону спільно з іншими правоохоронцями. Контрабанду викрили в одному з контейнерів, який прибув у порт Одеси з Індії.

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За інформацією Держприкордонслужби України, приховані від контролю сигарети намагалися завезти вдаючи з них велосипедні шини.

Контрабанда на понад 13 мільйонів гривень

Загалом правоохоронцям вдалося виявити понад тисяча ящиків цигарок без марок акцизного збору.

Вартість тютюнових виробів, за попередніми підрахунками, становить понад 13 мільйонів гривень,

– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.

Наразі проводять заходи з документування за фактом протиправної діяльності. Також встановлюють коло осіб, причетних до незаконної оборудки.

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