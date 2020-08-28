Групу білорусів не впустили в Україну через закриття кордонів для іноземців. Це сталося незважаючи на те, що громадянам Білорусі в Кабінеті Міністрів обіцяли спрощений в'їзд.

Вісьмом білорусам, які прибули до одеського аеропорту з Мінська, видали постанову про заборону на в'їзд до України. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

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Що розповіли білоруси, яких не впустили в Україну

За їхніми словами, після прильоту в Одесу, білорусів протягом ночі кілька разів перевіряли і викликали на переговори.

Там були також громадяни Молдови та хасиди з Ізраїлю, які прямували на паломництво в Умань.

Протягом ночі кілька разів викликали на переговори, все перевіряли. Заснути було неможливо. Вранці перевели до приймальні, де за свої гроші ми змогли купити чай і бутерброди,

– розповіла одна з пасажирок.

Що кажуть прикордонники

Одеські прикордонники кажуть, що заборонили в'їзд іноземцям через рішення Кабміну про закриття кордонів вже від 28 серпня.

Водночас в ДПСУ наголошують, що в постанові Кабміну немає окремої категорії про білоруських громадян, але є окремі винятки. Мовляв, білоруси мають сказати українським прикордонникам, що їх переслідують на батьківщині через участь в протестах. Після цього буде розглядатися питання про їх в'їзд до України.

Там також додали, що у випадку гуманітарних підстав окреме рішення може ухвалити голова Держприкордонслужби.

Що відомо про заборону в'їзду іноземців в Україну