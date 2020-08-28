В Україну не пустили білорусів: раніше Шмигаль обіцяв їм спрощений в'їзд через переслідування
Групу білорусів не впустили в Україну через закриття кордонів для іноземців. Це сталося незважаючи на те, що громадянам Білорусі в Кабінеті Міністрів обіцяли спрощений в'їзд.
Вісьмом білорусам, які прибули до одеського аеропорту з Мінська, видали постанову про заборону на в'їзд до України. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
До теми Україна впустить на свою територію білорусів, на яких чинять тиск, – Шмигаль
Що розповіли білоруси, яких не впустили в Україну
За їхніми словами, після прильоту в Одесу, білорусів протягом ночі кілька разів перевіряли і викликали на переговори.
Там були також громадяни Молдови та хасиди з Ізраїлю, які прямували на паломництво в Умань.
Протягом ночі кілька разів викликали на переговори, все перевіряли. Заснути було неможливо. Вранці перевели до приймальні, де за свої гроші ми змогли купити чай і бутерброди,
– розповіла одна з пасажирок.
Що кажуть прикордонники
- Одеські прикордонники кажуть, що заборонили в'їзд іноземцям через рішення Кабміну про закриття кордонів вже від 28 серпня.
- Водночас в ДПСУ наголошують, що в постанові Кабміну немає окремої категорії про білоруських громадян, але є окремі винятки. Мовляв, білоруси мають сказати українським прикордонникам, що їх переслідують на батьківщині через участь в протестах. Після цього буде розглядатися питання про їх в'їзд до України.
- Там також додали, що у випадку гуманітарних підстав окреме рішення може ухвалити голова Держприкордонслужби.
Що відомо про заборону в'їзду іноземців в Україну
- Уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.
- В ЗМІ все частіше говорять, що обмеження ввели з метою запобігання масового паломництва в Україну хасидів.
- Водночас Кабінет Міністрів також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.
- Про виняток, який зробили для громадян Білорусі, раніше говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Раніше про пом'якшення умов в'їзду для білорусів наголошував і президент Володимир Зеленський.