В Україну везуть понад два мільйони доз препаратів йоду

Сьогодні, 22 березня, уже в найближчі години Україна отримає понад два мільйони доз препаратів йоду, адже в аптеках виник його дефіцит.

Про це повідомив голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Він пояснив, що певні затримки із постачанням пов’язані з логістичними проблемами, які спровокувало російське вторгнення. Це стосується і постачань безрецептурних заспокійливих.

Ці медпрепарати, переважно, вітчизняного виробництва. Всі українські підприємства фармацевтичної галузі вже налагодили їхнє виготовлення. Думаю, найближчим днями заспокійливих також буде достатньо в аптеках,

– сказав Радуцький.

Також він повідомив, що вже відбулися закупівлі гормональних препаратів.

Найважливіше те, що аптеки сьогодні відновили роботу і працюють там, де це можливо.

Радуцький запевнив, що МОЗ найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії.

Проте, за його словами, може виникати дефіцит інших медичних препаратів і засобів, що теж пов’язано з логістичними проблемами.

Тож українців просять не провокувати дефіцит ліків та не закуповувати більше, аніж потрібно. Згідно з рекомендаціями, запаси варто робити не більше, ніж на місяць.