Про це повідомили в Європейській системі швидкого реагування по харчових продуктах – RASFF. Наразі невідомо, чи хтось заразився інфекцією з м'яса.

Нещодавно У Львів привезли 6,5 тонни зараженої сальмонелою польської курятини

Куди саме завезли цю птицю

Сальмонелу виявили в індичих крильцях, яких завезли до України 4 020 кілограмів. Виробником цієї продукції є компанія Indyk-Śląsk, яка розташована в селі Вєшова на півдні Польщі.

Отримувачем крилець в Україні була "Селміт", яка зареєстрована в Запоріжжі. Також частину товару направили на холодильний склад “Фрост 4” у Дніпрі.

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