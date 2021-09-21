В Україну завезли 4 тонни зараженої сальмонелою польської індички

21 вересня 2021 , 11:29
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Джерело:

Держпродспоживслужба Харківщини

У індичці, яку імпортували з Польщі в Україну, 10 вересня виявили сальмонелу. Тому фахівці почали негайно вилучати це м'ясо з продажу. Поад 4 тонни індички в Україні отримали 2 компанії в різних регіонах.

Про це повідомили в Європейській системі швидкого реагування по харчових продуктах – RASFF. Наразі невідомо, чи хтось заразився інфекцією з м'яса.

Нещодавно У Львів привезли 6,5 тонни зараженої сальмонелою польської курятини

Куди саме завезли цю птицю

Сальмонелу виявили в індичих крильцях, яких завезли до України 4 020 кілограмів. Виробником цієї продукції є компанія Indyk-Śląsk, яка розташована в селі Вєшова на півдні Польщі.

Отримувачем крилець в Україні була "Селміт", яка зареєстрована в Запоріжжі. Також частину товару направили на холодильний склад “Фрост 4” у Дніпрі.

Інші "сюрпризи" імпорту

  • На Львівщині 6 вересня закликали не купувати італійські йогурти Granarolo. У ході лабораторних досліджень встановили, що там перевищена норма камеді ріжкового дерева.
  • 2 серпня повідомили, що на Харківщині виявили небезпечний сир, який містив надзвичайно шкідливу добавку-стабілізатор. Його виробником є польська фірма, проте завозили цей товар до з Туреччини.
  • На Дніпропетровщині 29 липня повідомили про небезпеку та закликали вилучати з обігу спеції, які експортували з Польщі. Це пояснили тим, що в складі спецій була отруйна речовина 2-хлоретанол.
Автор: Олександр Марчак