В Україну завезли небезпечну заморожену випічку: отримувач АТБ

На територію України з Румунії завезли заморожену випічку, яка може становити небезпеку здоров'ю. Її отримувачем тут була компанія "АТБ маркет".

Про це повідомили 18 жовтня. Окрім цього, Держпродспоживслужба Одещини розповіла, й про інший імпорт із порушеннями.

Раніше В українські супермаркети завезли небезпечний енергетик, – Держпродспоживслужба

Що було в цій випічці

Румунський виробник Câmpia Turzii експортував випічку, до складу якої входили дріжджі з ксантановою камеддю. Вона там перевищувала максимально допустимий рівень етилен оксиду.

Яку небезпеку становить Цю хімічну сполуку також називають оксиран або етиленоксид. Вона визнана токсично, тобто тою, що ставить небезпеку.



У випадку системного отруєння призводить одразу до кількох симптомів. Зокрема, це можуть бути головний біль, задишка, нудота і блювання.



Інформація взята з Цю хімічну сполуку також називають оксиран або етиленоксид. Вона визнана токсично, тобто тою, що ставить небезпеку.У випадку системного отруєння призводить одразу до кількох симптомів. Зокрема, це можуть бути головний біль, задишка, нудота і блювання.Інформація взята з Вікіпедії

Які ще порушення виявили

На Одещині зафіксували пластикові ланч-бокси, у виготовленні яких несанкціоновано використали сировину злакових культур. Їх завезла Польська фірма, проте виробником є Китайська. Попри те, що про небезпеку виробів не повідомляли, це вважають порушенням.