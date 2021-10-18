В Україну завезли небезпечну заморожену випічку: отримувач АТБ
Джерело:Держпродспоживслужба Одещини
На територію України з Румунії завезли заморожену випічку, яка може становити небезпеку здоров'ю. Її отримувачем тут була компанія "АТБ маркет".
Про це повідомили 18 жовтня. Окрім цього, Держпродспоживслужба Одещини розповіла, й про інший імпорт із порушеннями.
Раніше В українські супермаркети завезли небезпечний енергетик, – Держпродспоживслужба
Що було в цій випічці
Румунський виробник Câmpia Turzii експортував випічку, до складу якої входили дріжджі з ксантановою камеддю. Вона там перевищувала максимально допустимий рівень етилен оксиду.
Яку небезпеку становитьЦю хімічну сполуку також називають оксиран або етиленоксид. Вона визнана токсично, тобто тою, що ставить небезпеку.
У випадку системного отруєння призводить одразу до кількох симптомів. Зокрема, це можуть бути головний біль, задишка, нудота і блювання.
Інформація взята з Вікіпедії
Які ще порушення виявили
На Одещині зафіксували пластикові ланч-бокси, у виготовленні яких несанкціоновано використали сировину злакових культур. Їх завезла Польська фірма, проте виробником є Китайська. Попри те, що про небезпеку виробів не повідомляли, це вважають порушенням.