Кабінет Міністрів України дозволив в'їзд на територію нашої країни ще одній категорії іноземців. Незабаром кордони відкриють і для офіційних спостерігачів.

Причиною такого рішення Кабміну стали місцеві вибори. Про це повідомляє пресслужба урядового порталу.

Важливо Чому Україна закрила кордони для іноземців і коли їх знову відкриють

У повідомленні мовиться, що кордони відкриють для:

офіційних спостерігачів з інших країн;

міжнародних організацій на час виборчого процесу місцевих виборів.

Зауважимо, що раніше Кабмін заборонив транзит іноземців через Україну і змінив правила в'їзду. Зокрема, розширили перелік родичів українських громадян, які можуть потрапити до країни, а що стосується студентів, то будуть пускати тільки тих, хто вчиться у вишах України.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Кабінет Міністрів вже затвердив порядок, згідно з яким на виборчих дільницях будуть здійснювати протиепідемічні заходи.

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