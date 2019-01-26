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      "Україну кинули": у Сеймі Польщі розкритикували ЄС через лицемірство щодо "Північного потоку-2"

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      Очільник польського Сейму звинуватив ЄС у лицемірстві через "Північний потік-2"
      Очільник польського Сейму звинуватив ЄС у лицемірстві через "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Деякі країни Європейського Союзу є лицемірними у своїх судженнях про "Північний потік-2". Вони намагаються вести подвійну гру із Росією, таким чином кинувши Україну напризволяще.

      Про це заявив очільник польського Сейму Марек Кухцінський у межах XII Форуму "Європа-Україна", пише "Польське радіо".

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      Він наголосив, що частина країн, з одного боку, хоче підтримувати Україну, проте з другого боку – вони домовляються з Росією про спорудження газопроводу "Північний потік-2".

      Адже відомо, що будівництво Nord Stream 2, а пізніше й Nord Stream 3, означає згоду на те, щоб Україна стала несамостійною; що її кинули напризволяще. Росія в цьому контексті є найбільшою небезпекою і загрозою. Це удар проти Центральної Європи, а також – балканських країн,
      – сказав він.

      Очільник Сейму також наголосив на необхідності подальшого розвитку регіонального співробітництва в Центральній Європі. При цьому політик звернув увагу, що Європейський Союз переживає численні та серйозні кризи.

      А тим часом "Газпром" збудував вже понад 20% газопроводу "Північний потік-2", який буде прокладений з Росії у Німеччину через Балтійське море в обхід України.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз Новини Росії Північний потік-2 Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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