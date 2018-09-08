Україну можуть покарати матчем без глядачів за бійку фанатів на Лізі націй

Президент ФФУ Андрій Павелко повідомив, що збірну України можуть покарати за поведінку вболівальників після матчу Україна – Чехія.

Так, домашній матч проти чехів може відбутись без глядачів.

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Зробив все, щоб наші хлопці поїхали додому. Проте потрібно їм пояснити, що вони поставили під сумнів домашній матч із Чехією. Дуже не хочеться опинитися в ситуації, коли матч у Харкові пройде за порожніх трибун. Нашим фанатам потрібно пам'ятати, що їхня поведінка переноситься на наступні матчі. На жаль, ми можемо залишитися без підтримки, яка так необхідна збірній, – сказав Павелко.

Зазначимо, що інший матч Україна – Словаччина 9 вересня пройде при порожніх трибунах. Покарали нашу команду за матч 12 жовтня 2015 року, коли на НСК "Олімпійський" Україна грала матч проти збірної Іспанії у відборі на Євро-2016. Тоді "синьо-жовті" поступилися 0:1. На цьому матчі українські фанати вивісили банери, на одному з яких був кельтський хрест, що входить до списку заборонених УЄФА для використання на стадіонах.

Нагадаємо, переможний дебют збірної України в Лізі націй УЄФА завершився скандалом. Відразу після фінального свистка у матчі Чехія – Україна (1:2) поліція заарештувала вісьмох уболівальників "синьо-жовтих".

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