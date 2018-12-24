Україну можуть позбавити олімпійського золота в Лондоні через допінг

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила чемпіона Олімпіади в Лондоні українця Олексія Торохтія від участі в змаганнях після проведеної перевірки допінг-проб спортсменів.

У пробі українського атлета виявлено анаболічний агент дегідрохлорметілтестотерон. Про це повідомляє офіційний сайт IWF.

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Від коментарів щодо подальших санкцій, які можуть бути застосовані до спортсмена, IWF поки утримується.

Повторна перевірка допінг-проб проводилась за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який прийме рішення про можливе позбавлення спортсменів отриманих ними медалей.

Нагадаємо, що Олексій Торохтій є олімпійським чемпіоном Ігор 2012 року в Лондоні у ваговій категорії до 105 кілограм.

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