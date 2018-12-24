Україну можуть позбавити олімпійського золота в Лондоні через допінг
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила чемпіона Олімпіади в Лондоні українця Олексія Торохтія від участі в змаганнях після проведеної перевірки допінг-проб спортсменів.
У пробі українського атлета виявлено анаболічний агент дегідрохлорметілтестотерон. Про це повідомляє офіційний сайт IWF.
Читайте також: Українську віце-чемпіонку Європи дискваліфікували на два роки через допінг
Від коментарів щодо подальших санкцій, які можуть бути застосовані до спортсмена, IWF поки утримується.
Повторна перевірка допінг-проб проводилась за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який прийме рішення про можливе позбавлення спортсменів отриманих ними медалей.
Нагадаємо, що Олексій Торохтій є олімпійським чемпіоном Ігор 2012 року в Лондоні у ваговій категорії до 105 кілограм.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Вибір редакції
-
Жахливе цунамі накрило Індонезію: чи є серед постраждалих українцісьогодні , 10:21
-
"Ви зруйнували мою країну": скандальний Сергій Полунін розповів своє ставлення до Євромайданусьогодні , 10:13
-
Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезіїсьогодні , 09:02