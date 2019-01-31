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      Україну накрили потужні магнітні бурі

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      Магнітні бурі у січні 2019 в Україні
      Магнітні бурі в Україні / shutterstock.com

      31 січня і 1 лютого на Землі спостерігатиметься значне посилення магнітних бур, що торкнеться і України.

      Магнітні збудження будуть близькі до магнітної бурі першого рівня G1, зазначили у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця. Тому метеозалежним людям варто очікувати на погіршення самопочуття, сну та загострення хронічних хвороб.

      Читайте також: У січні Україну накриють потужні магнітні бурі: графік

       
      Метеозалежність – що це?
      Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

      В Україні магнітні бурі є слабшими, ніж в приполярних країнах (Росія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Канада), однак людям з хворобами серця та судин, слід остерігатися.

      Також вчені встановили зв'язок між магнітним полем і частотою захворювань на грип. Однак, магнітні бурі насамперед впливають на стан нервової системи, зумовлюючи розвиток тривожних станів.

      Позбутися метеочутливості допоможуть фізичні навнтаження. Також медики наголошують, що обов'язково потрібно стежити за харчуванням та приймати контрастний душ.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Магнітні бурі Серцево-судинні захворювання
      Джерело: Здоров'я 24
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