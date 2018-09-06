Україну накриє негода: в яких областях очікувати грози

Сьогодні, 6 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов. На території західних та південних областей пройдуть сильні грози, які будуть супроводжуватися поривами вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

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Вранці 6 вересня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний дощ. 6 вересня у західних, Вінницькій та більшості південних областей гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду; на сході країни окремі пориви вітру 15-18 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними синоптиків, негода накриє Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Вінницьку, Одеську, Миколаївську та Херсонську області.



Попередження про грози в Україні 6 вересня від Укргідрометцентру

Водночас, на більшості території країни, крім крайніх західних та Одеської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку 6 вересня