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Україну накриють грози з градом: названо області

1103 Читать новость на русском
Україну накриє негода
Україну накриє негода / Фото з відкритих джерел

В Україні сьогодні, 28 серпня, очікується погіршення погодних умов. Так, у західних та північних областях пройдуть сильні дощі з градом, які будуть супроводжуватися поривами вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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Вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, негода накриє Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Волинську, Рівненську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернігівську, та Київську області.


Укргідрометцентр попереджає про грози в Україні

Окрім того, 28 серпня в Україні, крім крайнього заходу (Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області), утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в Україні

Теги: Новини України ДСНС Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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