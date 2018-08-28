Україну накриють грози з градом: названо області

В Україні сьогодні, 28 серпня, очікується погіршення погодних умов. Так, у західних та північних областях пройдуть сильні дощі з градом, які будуть супроводжуватися поривами вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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Вдень 28 серпня у західних, північних (крім Сумської) та Вінницькій областях місцями грози, град та шквали 15-20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, негода накриє Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Волинську, Рівненську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернігівську, та Київську області.



Укргідрометцентр попереджає про грози в Україні

Окрім того, 28 серпня в Україні, крім крайнього заходу (Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області), утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в Україні