Україну оповив густий туман: вражаючі фото та відео

Україну заполонив вранішній туман, через нього в аеропортах Києва та Харкова навіть відмінили деякі рейси, а кілька – перенесли. Біла імла зранку настільки оповила деякі регіони України, що видимість на дорогах подекуди сягала лише 50-ти метрів.

І поки рятувальники нагадують водіям про необхідність бути пильними на дорогах, користувачі соцмереж, зачаровані красою природи, публікують вражаючі фото та відео.

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"Містичний туман" – так його охрестили у соціальних мережах. Увесь тиждень він охоплює майже всі регіони країни. На цих вражаючих кадрах туман накрив монумент "Батьківщина-мати" у Києві.



А це вже столичні багатоповерхівки: з вікон навіть не видно сусідніх будівель. Такий туман у столиці вже четвертий день поспіль. Усю цю красу фотографи та просто містяни фіксують на вражаючих фото.



Київ охопило туманом

В полоні туману три доби перебувала також Сумщина та Харківщина. Через туман навіть довелось відмінити кілька рейсів. Польоти перенесли в столичному аеропорту "Київ" та міжнародному летовищі Харкова. На Сумщині через густий туман за 2 дні сталось 4 ДТП, на щастя ніхто не постраждав.



Через туман видимість сягала лише 50-ти метрів

Про те, що країну охопить туман, синоптики попереджали ще на початку тижня. Все через підвищену вологість та тепло вдень і холод вночі. Тож водіям радять бути пильними на дорогах: не перевищувати швидкість, та при наявності протитуманих фар вмикати їх разом із ближнім світлом.

А вже від завтра синоптики прогнозують зниження температури та вітер.