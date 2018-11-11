13:36
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Україну оповив густий туман: вражаючі фото та відео

      21 Читать новость на русском

      Україну заполонив вранішній туман, через нього в аеропортах Києва та Харкова навіть відмінили деякі рейси, а кілька – перенесли. Біла імла зранку настільки оповила деякі регіони України, що видимість на дорогах подекуди сягала лише 50-ти метрів.

      І поки рятувальники нагадують водіям про необхідність бути пильними на дорогах, користувачі соцмереж, зачаровані красою природи, публікують вражаючі фото та відео.

      Читайте також: Прогноз погоди на 11 листопада: до України йде похолодання і сильні вітри

      "Містичний туман" – так його охрестили у соціальних мережах. Увесь тиждень він охоплює майже всі регіони країни. На цих вражаючих кадрах туман накрив монумент "Батьківщина-мати" у Києві.


      А це вже столичні багатоповерхівки: з вікон навіть не видно сусідніх будівель. Такий туман у столиці вже четвертий день поспіль. Усю цю красу фотографи та просто містяни фіксують на вражаючих фото.

      Київ охопило туманом
      Київ охопило туманом

      В полоні туману три доби перебувала також Сумщина та Харківщина. Через туман навіть довелось відмінити кілька рейсів. Польоти перенесли в столичному аеропорту "Київ" та міжнародному летовищі Харкова. На Сумщині через густий туман за 2 дні сталось 4 ДТП, на щастя ніхто не постраждав.

      Через туман видимість сягала лише 50-ти метрів
      Через туман видимість сягала лише 50-ти метрів

      Про те, що країну охопить туман, синоптики попереджали ще на початку тижня. Все через підвищену вологість та тепло вдень і холод вночі. Тож водіям радять бути пильними на дорогах: не перевищувати швидкість, та при наявності протитуманих фар вмикати їх разом із ближнім світлом.

      А вже від завтра синоптики прогнозують зниження температури та вітер.

      Теги: Новини України Погода Новини Києва авіація
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1370
      Перша світова: забута війна української історії
      сьогодні , 10:01 Перша світова: забута війна української історії
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сьогодні , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      сьогодні , 09:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Керівництво цієї операції діяло непрофесійно і неправильно, – Луценко про Княжичі
       6 грудня 2016 , 16:39 2
      "Це не гроші, це приколи": На Сумщині листоноша видавала пенсію сувенірними купюрами
      7 грудня 2017 , 18:22
      Активісти шукали порушників під Верховною Радою та Кабміном
       28 жовтня , 19:20
      "Не можу сказати, що Росія – агресор". Екс-гравець збірної України – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі
       29 жовтня , 17:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук