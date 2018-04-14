Україну попередили про помсту Путіна після ударів по Сирії

Ракетні удари коаліції на чолі зі США по військових об’єктах Сирії у відповідь на хімічну атаку зробили з президента Росії Володимира Путіна посміховисько. Він неодмінно за це помститься.

Таку думку у своєму Facebook висловив російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий.

"Карлика нашльопали. Парад Перемоги під загрозою – над Путіним сміятимуться. Україні приготуватися, мстити Путін буде там", – висловив переконання Боровий.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна дуже серйозно засуджує напад на Сирію, де "російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом". Окрім того, Путін заявив, що Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення дій США та їх союзників.

Читайте також: "Справедливе покарання": Турчинов прокоментував удари по Сирії

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.