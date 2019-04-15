Turkish Airlines запустила рейс Київ – Бодрум

З 13 квітня відома турецька авіакомпанія Turkish Airlines розпочала виконувати перельоти за напрямком Київ – Бодрум. У компанії розраховують, що пасажирами цього рейсу стануть як самостійні, так і організовані туристи.

Авіарейси здійснюватимуться щосуботи. Літак вилітатиме з Києва о 4:40 ранку, а з Бодрума – о 1:15 ночі. Тривалість польоту приблизно складатиме 2,5 години. Ціна квитка становить приблизно 400 доларів в обидва боки.

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У Центрі транспортних стратегій зазначають, що рейс Київ-Бодрум став першим українським маршрутом Turkish Airlines, який виконується з регіонального аеропорту Туреччини. Раніше авіакомпанія літала до Києва, Львова, Одеси, Херсона, Запоріжжя та Харкова лише зі Стамбула.



Рейс за маршрутом Київ – Бодрум почав курсувати з 13 квітня // Фото: ЦТС

У компанії Turkish Airlines зазначили, що на час туристичного сезону частину квитків викуповуватиме український туристичний оператор TPG.

Раніше запуск нового рейсу за цим же маршрутом анонсував турецький лоукостер Pegasus. Ціни авіаквитків на рейс Київ – Бодрум стартують від 119 доларів у два боки.

Відомо, що Pegasus здійснюватиме польоти тричі на тиждень. З Бодрума щосереди, щочетверга та щонеділі, а з Києва щопонеділка, щочетверга та щоп'ятниці.