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      Україну засипало снігом: як комунальники борються з негодою

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      Після дощів та відлиги в Україні знову захурделило. Через погіршення погодних умов без світла залишилися близько півтори сотні населених пунктів.

      У горах попереджають про ймовірне сходження лавин. На всій території країни – штормове попередження.

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      Така погода за прогнозами синоптиків протримається до кінця тижня.

      Потужні снігопади охопили Харківщину. За добу тут насипало 25 сантиметрів снігу, а подекуди замети сягають метра. 112 населених пунктів в області – повністю знеструмлені, ще 34 – частково. Бригади енергетиків у посиленому режимі проводять ремонтні роботи.

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      Сніг в Україні

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      Сніг в Україні

      Більше двох сотень спецмашин розчищають обласні траси. Не проста ситуація на дорогах й у самому місті.

      Замело й Черкащину. За інформацією рятувальників, область на порозі третього – "червоного" рівня небезпеки. Через снігову кашу на дорогах – автівки застрягають у зимових пастках, на автошляхах затори, а дамба через Дніпро через погану видимість та аварійність працює у реверсному русі. Нарікають на ситуацію не лише водії, а й пішоходи.

      Жахливо, не можна пройти, я вже декілька разів мало не впала, складно, діти взагалі не знаю як рухаються,
      – сказала місцева мешканка Марина Іванова.

      Комунальники від учора обробляють дороги сіллю та протиожеледною сумішшю, з початку заметілі на дорогах працює три десятки снігоприбиральної техніки, але, кажуть, проблема не в малій кількості транспорту, вона не справляється із прибиранням через інтенсивність опадів.

      Як тільки снігопад закінчиться, то за 6 годин ми розчистимо дороги до асфальта і буде порядок у місті,
      – наголосив директор Черкаського спеціалізованого управління Андрій Бортнік.

      Добряче засніжило й Полтаву. Місцеві комунальники працюють у посиленому режимі та роботу ускладнює сніг, що не перестає падати, та сильні пориви вітру. Через негоду в області скасували міжміські та міжобласні автобусні рейси.

      А через непросту ситуацію на дорогах вводили тимчасове обмеження на рух вантажівок. Гарячою видалась минула ніч для полтавських рятувальників. Зі снігових заметів витягли три десятки автівок, серед них й 4 швидкі. Відтак водіїв закликають утриматись від поїздок без нагальної потреби.

      Теги: Авто 24 Сніг в Україні Новини Харкова Новини Черкас Новини Полтави
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 грудня
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