"УкрБуд" заморозив будівництво понад 13 тисяч квартир: що буде з вкладниками

Державна корпорація "УкрБуд" зупинила будівництво на більшості своїх об’єктів. Без житла можуть залишитися понад 13 тисяч інвесторів.

Це вшестеро більше, аніж було у шахрайській схемі "Еліта-Центр". Так, в "УкрБуду" нема грошей на рахунках для добудови, передає ТСН.

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Зокрема, житловий комплекс "Харківський" вже другий рік перебуває у замороженому стані. Один будинок стоїть без тепла, ще два – взагалі недобудовані.

Що відомо про аферу "Еліта-Центру"? Це – будівельна афера в Києві, в результаті якої постраждало понад 1,5 тисячі людей. Злочин став однією з найрезонансніших справ у Києві і в Україні і привернула увагу уряду й президента.



Афера здійснювалася шляхом укладання з громадянами договорів з інвестиційно-будівельною компанією "Еліта-Центр" про пайову участь у будівництві будинків в різних районах Києва. Насправді будівництво квартир не велося і шахраї укладали договори подвійного, а іноді й потрійного продажу тих самих квартир в неіснуючих будинках. Загальна сума коштів отриманих таким чином шахраями сягнула 400 мільйонів гривень.



У 2006 році була порушена кримінальна справа, організатором афери був Олександр Шахов. Наприкінці жовтня 2007 року його затримали у Швейцарії та екстрадували до України. Вже тут у 2016 році він втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.

Житловий комплекс введений в експлуатацію лише на третину. Через це під’єднати його до теплових мереж – нереально. Будівництво зупинилось ще влітку. Аналогічна ситуація ще на 26 об'єктах цього забудовника. Людям, які залишились без тепла, ще пощастило, адже зведення усіх будинків зупинилось пів року тому.

За підрахунками громадського діяча Миколи Томенка, недобудованими залишаються понад 13 тисяч квартир.

Повинна бути миттєва реакція урядовців. Тому що в київської влади Кличка прямий конфлікт інтересів. Тобто очільник "Укрбуду" був депутатом фракції Кличка, друг Кличка, переможець тендерів. Микитась – друг команди Порошенка, бо йому допомагали стати депутатом. Уся владна вертикаль працювала на нього,

– зазначив він.

Наразі експерти кажуть, що для вирішення проблем забудовника потрібні додаткові гроші.

Увага! НАБУ розслідує справу проти колишнього співвласника "УкрБуду" Максима Микитася. Йому закидають оборудки з квартирами для Міноборони. Про долю своїх інвесторів він говорити не хоче. Каже, що не має жодного відношення до "УкрБуду".

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Що відомо про Максима Микитася? Він був нардепом Ради 8 скликання і депутатом Київради 7 скликання (2014 – 2015 роки), президент корпорації "УкрБуд". За 2017 рік задекларував з дружиною 335 мільйонів гривень доходу. У декларації вказав, що є бенефіціаром трьох компаній: ТОВ "Укрбуд Інвест", ТОВ "Укрбуд Девелопмент", Bazert Development LLP.



Антикорупційне бюро підозрює Микитася в тому, що він через підконтрольні йому будівельні компанії, разом з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим та іншими особами, організував схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії.