"УКРГАЗБАНК" і DIM group пропонують іпотеку від 0,01%

Відтепер отримати власне затишне й комфортне житло стало простіше – при першому внеску від 30%, процентна ставка на перший рік складе всього 0,01% річних в національній валюті.

Максимальний термін кредитування 20 років. Такі умови іпотечного кредитування пропонує державний "Укргазбанк" у партнерстві з девелопером DIM group для придбання житла в ЖК "Метрополіс".

Мінімальний власний внесок інвестора становить 30% вартості житла, але при першому внеску від 60% клієнти можуть не надавати довідку про доходи, що істотно спрощує процедуру оформлення кредиту.

Під час підписання сторонами Меморандуму про співпрацю, керуючий партнер DIM group Олександр Насіковський висловив упевненість, що вигідні кредитні умови від державного банку-партнера зацікавлять інвесторів ЖК "Метрополіс".

"Укргазбанк" підтвердив акредитацію забудовника і підписав меморандум з умовами кредитування з процентною ставкою від 0,01% на перший рік. Це безпрецедентний приклад вигідного співробітництва на ринку іпотеки. Отримання акредитації в одному з найбільших банків України є додатковим підтвердженням надійності забудовника і девелопера.

"Таким чином українські сім'ї отримують можливість придбати житло в кредит на дуже вигідних умовах. Для багатьох такий іпотечний кредит під невеликий відсоток може стати гідною альтернативою розстрочення від забудовника", – підкреслив Олександр Насіковський.

Отримати консультації щодо умов кредитування, а також оформити пакет документів для отримання іпотечного кредиту в банку кожен з клієнтів може в будь-якому відділі продажів DIM group.

Як відомо, DIM group – девелоперсько-будівельний холдинг повного циклу, який успішно реалізував кілька житлових комплексів в передмісті столиці. У 2017 році ввів в експлуатацію першу чергу ЖК "Автограф", в 2018 році заплановано введення в експлуатацію двох будинків другої черги ЖК "Автограф" та ЖК "А52" в Києві. 2 жовтня 2017 року DIM group почав будівництво наймасштабнішого проекту – ЖК "Метрополіс" з парком 2 га.

Житлові комплекси DIM group відрізняються високим рівнем енергоефективності, побудовані за передовими технологіями з високоякісних будівельних матеріалів, мають комплексну систему безпеки.

На фото зліва на право: директор Київської обласної дирекції "Укргазбанку" Солнцев Ігор Михайлович і керуючий партнер DIM group Насіковський Олександр Володимирович