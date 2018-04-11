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"Укргазвидобування" проти квот на імпорт палива

99 Читать новость на русском
"Укргазвидобування" / economics.unian.ua

ПАТ "Укргазвидобування", що володіє другим в Україні працюючим НПЗ, не підтримує ініціативу ПАТ "Укртатнафта" про введення квот і мит на імпорт бензину і дизельного палива.

Про це йдеться в повідомленні Нафтогазової асоціації України (НАУ), членом якої є "Укргазвидобування", передає enkorr.

"Ми виступаємо за підтримку легальних українських виробників нафтопродуктів, але без створення повсюдних квот або дискримінаційних зборів. Компанія не приймає торгових бар'єрів для всіх джерел імпорту і спотворення чесної конкуренції", – цитує НАУ слова комерційного директора УГД Сергія Федоренка.

Топ-менеджер "Укргазвидобування" додав, що компанія виступає за забезпечення енергетичної безпеки країни шляхом диверсифікації джерел постачання та підтримки внутрішніх виробників, як це закріплено в Енергетичній стратегії України та постановах уряду. У той же час, за словами С. Федоренка, не повинні порушуватися принципи ринкової економіки та вільної торгівлі, рівного доступу всіх гравців ринку до джерел постачання і збуту товару.

НАУ зазначає, що в минулому році окремі члени Асоціації почали постійні закупівлі українських нафтопродуктів. Найбільшим попитом, за інформацією галузевої асоціації, користується паливо Шебелинського заводу, яке реалізується на відкритих торгах, як за разовими, так і "формульними" контрактам. З березня 2018 р. столична мережа АЗС KLO уклала контракт по просуванню палив виробництва "Укргазвидобування" під новим брендом Shebel.

НАУ зазначає, що інші члени Асоціації також готові активізувати роботу з українськими виробниками палива за умови адекватної цінової політики та гарантій виконання своїх зобов'язань з боку НПЗ

Для нарощування своєї частки на ринку "Укртатнафті" необхідно забезпечити комфортні та зручні умови для покупців нафтопродуктів, впровадити систему електронних торгів, запропонувати умови, які гарантують отримання палива в обсязі і цінах, обумовлених при укладанні договорів. Компанії потрібно поетапно заробляти довіру операторів ринку,
– резюмує президент Асоціації Дмитро Кулик.

Як повідомляв enkorr, найбільший український НПЗ "Укртатнафта" вимагає ввести квотина безмитний імпорт бензинів і ДТ з 1 травня. Для бензину і ДТ російського та білоруського виробництва "Укртатнафта" просить ввести квоти в 3 етапи, поступово знижуючи їх до 30% українського ринку (з травня – 50%, липня – 40%, жовтня – 30%). Для палива інших країн компанія просить відразу з 1 травня 2018 р. встановити квоту на рівні 30%.

Ця ініціатива викликала критику в експертних та галузевих колах. Зокрема, в "Консалтинговій групі А-95" відзначають, що введення квот спричинить зростання цін для всіх категорій споживачів, зруйнує стійку модель забезпечення країни паливом і не вирішить проблем нафтопереробної галузі.

"Нафтогазова асоціація України" закликала Міжвідомчу комісію при Мінекономрозвитку відхилити вимогу "Укртатнафти" щодо імпорту нафтопродуктів шляхом введення квот і не допустити монополізації ринку.

Крім того, юристи, зокрема партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko Анжела Махінова, зазначає, що подана "Укртатнафтою" заява є неспроможною і суперечить українському законодавству і правилам СОТ.

Довідка enkorr: Шебелинський ГПЗ розташований у Харківській області і є одним з двох працюючих в Україні НПЗ. У 2016 р. завод перейшов на випуск бензинів і дизельного палива стандарту "Євро-5".

У 2015 р. обсяг переробки сировини на заводі склав 461 тис. т, у 2016 р. – 515 тис. т, у 2017 р. – оціночно 494 тис. т. Продукція заводу з 2016 р. реалізується на біржі в режимі електронних аукціонів, також практикуються торги в режимі диференціалів з оформленням терм-контрактів.

Теги: Пальне мито імпорт Укрнафта Міністерство економічного розвитку і торгівлі Нафта
Джерело: 24 Канал
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