Укріплювали лише на папері: НАБУ і САП завершили справу про будівництво "Стіни" Яценюка

НАБУ і САП завершили гучне слідство щодо розкрадання грошей на "Стіні", яку мали облаштувати на українсько-російському кордоні, йдеться про 16.7 мільйонів гривень.

Матеріали справи передадуть до суду, щойно із ними ознайомляться обвинувачені. Їх у справі восьмеро – посадовці Держприкордонслужби, бізнесмени і посередники. Слідство оприлюднило посади підозрюваних.

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За даними слідства, вони нажились на тому, що кордон укріплювали лише на папері або ж суттєво перебільшували обсяги виконаної роботи. Водночас правоохоронці продовжують шукати інші зловживання під час інженерного укріплення кордону із Росією.

Ця тема не закрита, тобто є частина людей, ролі яких встановлені і по яких зібрана доказова база. Цього достатньо вже для того, щоб їхню долю встановлював суд. Але це не означає, що більше нас ця тема не цікавить і вона є закритою. Звісно, що ні. Ми тримаємо на контролі цю тему,

– прокоментувала начальниця відділу по роботі з громадськістю і ЗМІ Оксана Мітніцька.

Відео коментаря начальниці відділу по роботі з громадськістю і ЗМІ Оксани Мітніцької

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що проект "Європейський вал" або "Стіна", який почали реалізовувати ще в 2014 році, на території Харківщини на сьогодні готовий на 80%.