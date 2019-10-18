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      Ukrlandfarming: інновації підвищують врожайність посівів

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      Ukrlandfarming: інновації підвищують врожайність посівів

      Інновації, які впровадила Група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, дозволяють економити одному з найбільших агрохолдингів країни мільйони.

      Про успішні і перспективні технології, що застосовуються в агровиробництві, фахівці агрохолдингу розповіли сайту Latifundist.com в рамках проєкту Smart Field 2.0.

      Агрохолдинг "Укрлендфармінг" є другим за площею земельного банку в Україні (понад 500 тис. га) і входить до десятки найбільших агрохолдингів світу. Він має власну команду програмістів і тісно співпрацює з конструкторським бюро Bitrek. Компанія представлена майже у всіх областях України (крім Чернівецької, Одеської та Закарпатської). Рішення перейти на кластерну систему дозволило створити масиви культур, які легше обслуговувати і обробляти. В холдингу є своя метеостанція, флот дронів, лабораторія для аналізу ґрунту. Отримувати, аналізувати і контролювати інформацію від кожного кластера допомагають сучасні IT-технології.

      Один з напрямків, де активно впроваджуються інновації в холдингу "Укрлендфармінг" – це точне землеробство. Мета не тільки збільшити врожайність, але і домогтися більш раціонального використання як потенціалу землі, так і матеріальних ресурсів, пояснив керівник департаменту агровиробничої діяльності компанії Владислав Тютюнник. Всі сівалки в компанії почали переобладнувати на систему Precision Planting. А завдяки вбудованим в техніку John Deere технологіям, фахівці отримують аналітику по сівалках цього виробника – яка норма, чи є пропуски. Окрему увагу приділяють диференційованому внесенню добрив.

      Стрічкове внесення добрив в 2-4 рази ефективніше, ніж звичне розкидання їх по полю. Завдяки системі GPS ми можемо в наступному році заїхати і посіяти саме в ті рядки, де було внесено добриво. В результаті коренева система розвивається краще, з меншим стресом переносить посушливі періоди,
      – пояснює Владислав Тютюнник.

      У минулому році в компанії також почали практикувати pop-up внесення, тобто поверхневе внесення рідких комплексних добрив на насіння кукурудзи та соняшнику. Така технологія допомагає рослині швидше розвиватися, навіть в прохолодних умовах квітня. Паростки з'являються швидше на 2-3 дні, на тиждень раніше зацвітає кукурудза, і в підсумку при збиранні вона має на 2-3% меншу вологість. До того ж, вдалося отримати на 2-3 ц/га більше соняшнику і до 4 ц/га кукурудзи. Тому з наступного року технологія буде масштабуватись.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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