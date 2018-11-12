"Укрлендфармінг" Бахматюка увійшов в ТОП-20 кращих роботодавців України

Група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка – найбільший український аграрний холдинг, який налічує близько 30 тисяч персоналу по всій країні – увійшов в рейтинг кращих роботодавців за версією журналу "Власть денег".

Видання оцінювало якість робочих місць і їх надійність. До уваги брали зростання якості умов праці співробітників, можливості для професійного і кар'єрного зростання персоналу, соціальну активність персоналу тощо. Враховували також особливості стратегії і політики управління персоналу компанії. "Власть денег" аналізували дані стосовно компаній у різних галузях, від агро-індустрії в рейтинг потрапили всього лиш дві, в тому числі – Група компаній "Укрлендфармінг".



"Понад 5 років ми вибудовуємо кращу систему управління персоналом в агро-індустрії. Приємно усвідомлювати, що наші зусилля привертають увагу на ринку, – коментує визнання у рейтингу директор з управління персоналом "Укрлендфармінг". – Правильні цінності, спрямованість на розвиток компетенцій і професійних навичок, ринкові умови праці – всі ці та інші фактори допомагають нам бути кращими і утримувати цей статус протягом багатьох років".



Серед інших в рейтингу компанія "Брокард- Україна", COMFY, МЕТРО Кеш енд Керрі Україна, Nestlé, "Нова Пошта".