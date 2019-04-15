"Укрлендфармінг" підвищив зарплати на 90% за два роки, – Бахматюк

На тлі трудової міграції група компаній "Укрлендфармінг" за два роки підняла зарплати на 90%.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону в програмі "Гордон" заявив власник групи Олег Бахматюк, передає "ДС".

"Ми за останні два роки підняли зарплату на 90%. Для мене, як керівника, це сьогодні найбільший виклик. В місяць ми платимо 250 млн грн зарплати, 3 млрд на рік", – констатував бізнесмен.

За його словами, середня зарплата в холдингу – 11 тис. грн, а, наприклад, механізатор одержує не менше 30 тис. грн.

При цьому, за словами Бахматюка, його компанії раніше зіткнулися з наслідками трудової міграції.

"Ми втратили багато водіїв, які поїхали в Прибалтику та Польщу. Європа розсмакувала наших людей, адже у них є рівень освіти, вони працьовиті і законослухняні, мають стійкі моральні та сімейні цінності, так чому б їх не адаптувати", – сказав власник "Укрлендфармінг".