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      "Укрлендфармінг": Потрібно вкладати кошти в проекти разом з ОТГ

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      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг" / facebook.com

      Великі агровиробники співпрацюють з ОТГ в питаннях розвитку інфраструктури та по соціальним проектам.

      В одному з найбільших в Україні за розмірами земельного банку, агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, таку співпрацю вважають правильною: питання розвитку конкретних територій підприємства на місцях вирішують спільно з ОТГ або сільськими радами.

      Агрохолдинги піклуються про соціальні потреби тих територій, на яких розташовані їхні виробництва. В Україні лише 17% земель не задіяно в сільському господарстві – тобто на 83% території країни агровиробники зобов'язані вибудовувати вигідну обом сторонам взаємодію з власниками землі, пише "Деловая столица". Незалежно від конкретики взаємин з місцевими органами влади в аграрного бізнесу завжди є вибір: працювати з керівництвом ОТГ або робити акцент на адресну допомогу населенню.

      "За кожен гектар орендованої землі наш агрохолдинг виділяє на потреби сільрад і ОТГ соціальний внесок. Цільове призначення отриманих коштів в основному визначається на сесії сільради. Зазвичай у нас є своє бачення розвитку території, і ми спільно з главою ОТГ або села визначаємо пріоритети з кола нагальних питань. В результаті зусиллями нашого холдингу вирішуються багато проблем сучасних сіл: відновлення доріг, ремонти приміщень освітніх і медичних установ, водопроводів, а також організація культурного дозвілля – святкування державних і релігійних свят, днів села, проведення спортивних змагань для місцевих жителів і т. д. На жаль, люди виїжджають з села. Але ми налаштовані позитивно, тому що дбаємо про жителів сіл", розповіла начальник відділу земельних ресурсів "Укрлендфармінг" Світлана Щиборщ.

      У більшості випадків в агрохолдингів, які створюють робочі місця на селі і наповнюють місцеві бюджети громад, і у місцевої влади налагоджено співпрацю з питань розвитку інфраструктури та вирішення соціальних питань.

      Як правило, у нас формується ефективна взаємодія з місцевою владою. Але ось один з небагатьох негативних моментів: за час створення ОТГ були випадки, коли головою об'єднаної громади вибирали нашого прямого конкурента по земельному банку. Які можуть бути стосунки з такими головами? Але такі випадки поодинокі, ми всі живемо дружно, 
      – описали ситуацію в "Укрлендармінг"

      З позитивних прикладів такої співпраці – Лохвицький і Гадяцький райони Полтавської області або Овруцький район Житомирської області, де розташований Поліський кластер "Укрлендфармінг". "У Поліссі новостворена Овруцька ОТГ з нашою допомогою буквально недавно побудувала п'ять автобусних зупинок в населених пунктах, де ми орендуємо землю. Наш агрохолдинг ремонтує дороги у всіх 22 областях, де працює, і в цілому активно підтримує інфраструктуру сіл, піклується про їх благоустрій та соціальну сферу. У багато проектів частково вкладаємо кошти ми, частково – ОТГ. Так і повинно бути", – вважають в агрохолдингу.

      Група компаній "Укрлендфармінг" – найбільший сільськогосподарський холдинг України, що обробляє понад 500 тис. га родючих земель і входить до топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку. Агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса і молока. Власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" є бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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