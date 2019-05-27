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      "Укрлендфармінг" виділила майже 100 тисяч грн на допомогу постраждалим від пожеж в селах України

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      "Укрлендфармінг" виділила майже 100 тисяч грн на допомогу постраждалим від пожеж в селах України

      Соціально відповідальний бізнес всебічно турбується про добробут і безпеку жителів тих населених пунктів, в яких веде свою діяльність.

      Захищеність жителів від стихійного лиха – один з основних векторів такої роботи. Група компаній "Укрлендфармінг" нещодавно виділила майже 100 тисяч гривень на допомогу постраждалим від пожежі жителям сіл та на ремонт пожежної техніки.

      "Активно допомагаючи сільським радам і громадам як соціально відповідальна компанія, ми звертаємо увагу не тільки на стан доріг і водогонів, школи й лікарні, але й на захист населених пунктів від пожеж, – зазначив Анатолій Яременко, директор ТОВ "Гетьманське", яке входить до складу "Укрлендфармінгу". – У новоутвореній Кіптівській ОТГ Чернігівської області в розпорядженні є лише одна пожежна машина, та й та виявилася без коліс. Підприємство "Гетьманське" виділило на ремонт автомобіля 35 тисяч гривень і планує також продовжувати надавати подібну допомогу іншим ОТГ".

      З бюджету іншого підприємства холдингу – "Агрокомпанії Прикарпаття" – керівництвом спрямовано 55 з половиною тисяч гривень для допомоги постраждалим від пожежі в селі Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області. Власником однієї з двох згорілих будівель є матір сімох дітей. У їхньому будинку від пожежі згоріли дві кімнати й коридор. У власника іншого помешкання внаслідок проблем з електричною проводкою повністю згорів двоповерховий будинок.

      Мешканці села Ковалі на території Кізлівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області отримали від підприємства Групи ТОВ "Райз-Схід" 6 тисяч гривень для відновлення житлової будівлі, пошкодженої пожежею.

      Турбота й захист інтересів громад на території присутності підприємств групи компаній "Укрлендфармінг" – постійний напрям щоденної роботи агрохолдингу в 22 областях України поряд з виробничою діяльністю. Утримуючи лідерські позиції серед потужних сільськогосподарських виробників, "Укрлендфармінг" впевнено тримає перші позиції також і як соціально відповідальний бізнес.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг
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