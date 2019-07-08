"Укрлендфармінг" відзначений в ТОП-20 соціально відповідальних підприємств

Один з найбільших агрохолдингів Європи, група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, відзначена як одне з кращих соціально відповідальних підприємств України.

Цю відзнаку холдинг отримав в рейтингу видання "Власть денег" завдяки системній підтримці місцевих громад та фінансуванню освітніх програм.

Як відзначають укладачі рейтингу, будучи власником одного з найбільших земельних банків країни, Група компаній "Укрлендфармінг" піклується про людей, що працюють на землі в селах України. Тому в минулому році (як і щороку до цього), за рахунок коштів "Укрлендфармінг" було реалізовано велику кількість проектів для поліпшення добробуту міст і сіл на території присутності підприємств компанії. В цілому це 560 населених пунктів по всій Україні.

"Пораючись на землі, яка вимірюється сотнями тисяч гектарів, ми розвиваємо сільське господарство України. І чітко усвідомлюємо високу відповідальність за добробут громад на території присутності, – говорить операційний директор "Укрлендфармінг" Галина Ковток. – Турбота про людей на територіях присутності – один з напрямків нашої корпоративної соціальної відповідальності. Також ми втілюємо проекти для дітей, з професійної орієнтації та підтримки навчальних закладів. Ми ремонтуємо спортзали, їдальні, харчоблоки, котельні, будуємо ігрові майданчики. І щороку інвестуємо в це мільйони гривень".

Для популяризації сільськогосподарських професій "Укрлендфармінг" реалізує проект "Світ аграрних професій". Він дає можливість не тільки вчорашнім випускникам технікумів, а й дорослим людям навчитися і пройти стажування на підприємствах холдингу за обраною спеціальністю. "Світ аграрних професій" – це систематична профорієнтаційна робота з дітьми та дорослими, спрямована на формування іміджу агроіндустрії як престижної і цікавої для особистого і професійного розвитку. Проект вже дозволив значно збільшити кількість учнів у профільних навчальних закладах, більше сотні молодих людей прийшли в компанію на стажування і залишилися працювати.

Група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків і одним з кращих роботодавців, який забезпечує робочими місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України. "Укрлендфармінг" був неодноразово відзначений в різних рейтингах як інноваційна компанія, яка експортує свою продукцію в 40 країн світу, і як один з найбільш привабливих роботодавців країни.