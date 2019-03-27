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      "Укрлендфармінг" відзначено в ТОП-20 найважливіших інвестпроектів 2019 року

      14 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      Найбільший за розмірами земельного банку український агрохолдинг "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка відзначений в рейтингу найважливіших інвестпроектів цього року.

      Група компаній відзначена як інвестор проектів, що важливі для підвищення потенціалу України і створення нових робочих місць.

      "Власть денег" представила топ-20 найважливіших інвестпроектів 2019 року, реалізованих в Україні. При відборі компаній головним критерієм було здійснення масштабних капіталовкладень і значних інвестиційних планів у 2019 році. При цьому враховувалися не тільки заплановані обсяги інвестицій, але і важливість цих проектів для підвищення економічного і технологічного потенціалу України, створення нових робочих місць в самій компанії і на підприємствах-суміжниках.

      У самій компанії так прокоментували високу оцінку продуктивності їх інвестицій: "Ми продовжуємо процеси із трансформації бізнесу, щоб утримувати лідерські позиції на ринку. Це стосується і структури групи компаній, і вдосконалення нашого циклу виробництва, – каже керівник і власник групи "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк. – Стратегія незмінна – утримати позицію лідера ринку, ефективно господарювати і отримати на 8-10% вищі врожаї зерна з кожного гектара землі. Також – розширювати ринки збуту для яєць і відновити лідерські позиції світового постачальника яєць".

      Виконанню цього завдання допоможе отримання агрохолдингом "Авангард" (AVANGARDCO IPL) сертифікату відповідності яєць стандарту "Халяль". Йдеться про правильно приготовлені і вирощені корми для курей, що відповідають нормам шаріату – ці вимоги важливі для людей, які сповідують іслам. Тепер і яєчні продукти, і яйця, які "Авангард" поставляє в країни ісламського світу, відповідають стандарту "Халяль", що є ознакою продукції високої якості.

      Крім того, за словами Олега Бахматюка, в 2019 році група планує збільшувати пропускну здатність елеваторів і більше використовувати можливості, які дає точне землеробство. "Ми будемо практикувати інновації на ще більшій кількості землі", – повідомив глава "Укрлендфармінг".

      У лютому 2019 р запущена нова лінія із виробництва соєвого масла та соєвої макухи в ТОВ "СП "Весна 21" (Хмельницька обл.), яке входить в групу "Укрлендфармінг" і є основним постачальником комбікормів для курей птахофабрик агрохолдингу "Авангард" (AVANGARDCO IPL). Раніше підприємство купувало на ринку соєву олію і соєву макуху, які є інгредієнтами для кормів, а із запуском нової лінії завод зможе самостійно виробляти їх з власної сировини.

      Також група "Укрлендфармінг" почала стратегічну реорганізацію свинокомплексу "Дніпряни" (Дніпропетровська обл.), який щорічно виробляє до 3,5 тис. тон високоякісного м'яса.

      Крім того, "Укрлендфармінг" нарощує поголів'я великої рогатої худоби. Для цього Група використовує новітні технології утримання і працює над поліпшенням генетики стада. На сьогодні "Укрлендфармінг" вирощує найбільше поголів'я ВРХ в Україні: м'ясного напряму – 6,2 тис. голів, молочного – близько 37,5 тис. голів.

      Група компаній "Укрлендфармінг" – один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. Підприємства Групи компаній працюють в 600 населених пунктах України та є одним з найбільших платників податків в країні. Агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL) є найбільшим виробником яєць і яєчних продуктів в країні – яйця компанії продаються під брендом "Квочка". "Авангард" також є найбільшим експортером яєць і яєчних продуктів в Україні, поставляючи продукцію в 40 країн світу.

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      Теги: Ukrlandfarming Укрлендфармінг Олег Бахматюк
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