12:23
18 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      "Укрлендфармінг" заплатив за покращення харчування дітей на Полтавщині

      41 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      Один з найбільших агрохолдингів Європи виділяє кошти на покращення харчування дітей освітнього закладу на Полтавщині.

      Мова йде про Групу компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка.

      Підприємство Групи компаній ТОВ "Райз-Схід" перерахувало Мелехівському навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" – дошкільний навчальний заклад Чорнухинської районної ради Полтавської області 63 тисячі гривень, що дало змогу значно покращити харчування дітей.

      Вже не вперше "Райз-Схід" турбується про мешканців сіл, де орендує землю. Цієї зими завдяки зусиллям підприємства потужними тракторами "Джон Дір" у заметіль розчищено від снігу близько 200 кілометрів траси Київ – Полтава, яка була повністю заблокована на кілька годин. В селах Мелехи, Загребелля й Городище Чорнухинського району, як і в багатьох інших, "Райз-Схід" розчистив дороги від снігу. Також підприємство підтримує Будинок культури Жабківської сільської ради, організовує для місцевих жителів заходи до свят разом з сільскими радами, допомагає переселенцям зі Сходу. Так "Райз-Схід" допоміг придбати газифікований будинок на території Мелехівської сільської ради для сім’ї, яка має неповнолітніх дітей.

      "Приємно, що в нашому селі такі господарники, які дбають про жителів села і наше підростаюче покоління, – зазначив Олексій Григорович Солодкий, в.о. старости сіл Мелехи, Загребелля та Городище Чорнухинського району Полтавської області. – Це підприємства, які розуміють сільські труднощі і беруть активну участь у їх подоланні. Турботу від бізнесу "Укрлендфармінг" ми відчуваємо на собі у багатьох справах – це і податки на місцях, і робочі місця для селян, і кошти на створення кращого добробуту в нашому селі".

      "Укрлендфармінг" є найбільшою за розмірами земельного банку аграрним підприємством України і одним з найбільших платників податків. Як соціально відповідальна компанія "Укрлендфармінг" вкладає десятки мільйонів гривень в різноманітні соціальні та інфраструктурні проекти, соціальну допомогу мешканцям населених пунктів, в яких ведуть свою діяльність підприємства холдингу.

      blog_ava
      Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради
      сьогодні
      8072
      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аннексия Беларуси: Меседжи Киева на гибридную агрессию РФ против Минска
      сьогодні , 12:01 Аннексия Беларуси: Меседжи Киева на гибридную агрессию РФ против Минска
      Андрій Воропаєв 134
      Питання до кандидатів: на чому спекулюють ТОП-претенденти на пост президента
      сьогодні , 10:01 Питання до кандидатів: на чому спекулюють ТОП-претенденти на пост президента
      1
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 773
      У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску
      сьогодні , 11:13 У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску
      887
      Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги: як це діє
      сьогодні , 09:02 Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги: як це діє
      Яніна Ткачук 2487
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук