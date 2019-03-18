"Укрлендфармінг" заплатив за покращення харчування дітей на Полтавщині

Один з найбільших агрохолдингів Європи виділяє кошти на покращення харчування дітей освітнього закладу на Полтавщині.

Мова йде про Групу компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка.

Підприємство Групи компаній ТОВ "Райз-Схід" перерахувало Мелехівському навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" – дошкільний навчальний заклад Чорнухинської районної ради Полтавської області 63 тисячі гривень, що дало змогу значно покращити харчування дітей.

Вже не вперше "Райз-Схід" турбується про мешканців сіл, де орендує землю. Цієї зими завдяки зусиллям підприємства потужними тракторами "Джон Дір" у заметіль розчищено від снігу близько 200 кілометрів траси Київ – Полтава, яка була повністю заблокована на кілька годин. В селах Мелехи, Загребелля й Городище Чорнухинського району, як і в багатьох інших, "Райз-Схід" розчистив дороги від снігу. Також підприємство підтримує Будинок культури Жабківської сільської ради, організовує для місцевих жителів заходи до свят разом з сільскими радами, допомагає переселенцям зі Сходу. Так "Райз-Схід" допоміг придбати газифікований будинок на території Мелехівської сільської ради для сім’ї, яка має неповнолітніх дітей.

"Приємно, що в нашому селі такі господарники, які дбають про жителів села і наше підростаюче покоління, – зазначив Олексій Григорович Солодкий, в.о. старости сіл Мелехи, Загребелля та Городище Чорнухинського району Полтавської області. – Це підприємства, які розуміють сільські труднощі і беруть активну участь у їх подоланні. Турботу від бізнесу "Укрлендфармінг" ми відчуваємо на собі у багатьох справах – це і податки на місцях, і робочі місця для селян, і кошти на створення кращого добробуту в нашому селі".

"Укрлендфармінг" є найбільшою за розмірами земельного банку аграрним підприємством України і одним з найбільших платників податків. Як соціально відповідальна компанія "Укрлендфармінг" вкладає десятки мільйонів гривень в різноманітні соціальні та інфраструктурні проекти, соціальну допомогу мешканцям населених пунктів, в яких ведуть свою діяльність підприємства холдингу.