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      "Укрлендфармінг": зона вільної торгівлі повинна бути розширена на всю продукцію з України

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      Ігор Петрашко
      Ігор Петрашко

      Плановий перегляд умов зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС має відбутися у 2021 році.

      Як заявив заступник генерального директора Групи компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), Ігор Петрашко в своєму коментар сайту AgroPolit з цього приводу, українські виробники повинні мати рівні можливості з європейськими.

      "Зона вільної торгівлі повинна бути розширена на всю номенклатуру товарної продукції з України, – сказав, зокрема, Ігор Петрашко. – Наприклад, у нашому сегменті курячого яйця доступ до ринків ЄС закрито. Він відкритий на якусь нішеву групу товарів, наприклад, на яєчний порошок, але доступ до кінцевого споживача відсутній повністю. Щодо інших видів продукції так само є обмеження, квоти, які швидко вибираються. Зону вільної торгівлі треба зробити повною і всеохоплюючою. – вважає Ігор Петрашко. – Крім того, слід працювати над спрощенням проходження митних процедур – декларування має відбуватися в автоматичному режимі, декларації – прийматись до того, як машина проходить кордон, щоб максимально скоротити втрати часу на оформлення документів – до пів години чи години".

      Але найважливішим фактором, що заважає українським виробникам бути в рівних ринкових умовах з виробниками країн ЄС, експерт вважає відсутність доступних фінансових ресурсів.

      Треба вирівняти умови доступу до фінансування. Ніхто не говорить про ставку у 2-3 відсотки в гривні, але на рівні інфляції – 8-8,5% з врахуванням маржі банків, фінансування має бути доступним. У нас же наразі за інфляції у 9,8% у 2018 році облікова ставка становила 17%. В Німеччині, наприклад, за рівня інфляції 1,72% ключова відсоткова ставка Європейського центрального банку залишається на рівні 0 відсотків, тобто, фактично, є від’ємною,
      – вважає топменеджер агрохолдингу.

      Нагадаємо, з 2016 року частка Європейського Союзу в загальній торгівлі України постійно зростає. Наразі ЄС є головним торговельним партнером України з часткою 41,5% від загального обсягу торгівлі товарами України. Водночас для продукції, що експортується Україною до ЄС, встановлені жорсткі квоти, вийти за які українські виробники не мають права. За інформацією від МЕРТ, цього року вже повністю вичерпано 9 квот. Тому майбутній переговорний процес є надзвичайно важливим для реалізації експортного потенціалу України.

      "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса й молока. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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