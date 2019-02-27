"Укрметалургпром" знов закликає УЗ переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro

АТ "Укрзалізниця" 12 лютого 2019 року повторно виставило на реалізацію кілька великих партії брухту чорних металів через систему ProZorro. Однак умови тендерів не зазнали змін в порівнянні з січневими аукціонами.

Нагадаємо, що в січні 2019-го вони були визнані такими, що не відбулись через відсутність заявок від учасників ринку. Тоді ж Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало "Укрзалізницю" переглянути умови продажу металобрухту, йдеться на сайті "Укрметалургпрому"

Втім, зараз, як і тоді, в тендерній документації УЗ залишився пункт про відвантаження металобрухту на умовах EXW Склад продавця. А це означає, що переможець аукціону повинен самостійно забезпечити вивезення сировини з майданчика "Укрзалізниці", на якій буде здійснюватися навантаження, сортування, різання і т.д., але доступ туди регулюється виключно самою УЗ.

Крім того, покупець буде самостійно нести відповідальність за подачу вагонів під навантаження і вивіз вагонів з території УЗ, що повністю контролюється самою "Укрзалізницею" і знаходиться за межами реальної сфери впливу покупця. При цьому, вартість навантажувальних робіт умовами аукціону не визначена, тому продавець зможе встановити будь-яку ціну таких робіт. Крім цього, в документації все-таки і далі відсутній перелік пунктів знаходження металобрухту.

Таким чином, за оцінками "Укрметаллургпрому", непрогнозовані витрати на логістику від фактичного місцезнаходження брухту до пункту призначення, а також невідома вартість навантажувальних робіт значно збільшать витрати покупця в середньому на 1000-1500 грн за тонну.

Тому важливо відзначити, що покупка сировини за непрозорими цінами для метпідприємств неприйнятна. Особливо тоді, коли на зовнішніх експортних ринках загострюється конкуренція і посилюється протекціонізм в ряді країн, а українським сталеварам доводиться буквально відвойовувати своє місце на глобальному ринку.

Необхідно також сказати, що викликає подив і підхід до самого ціноутворення: фіксація вартості на піврічний період суперечить загальноприйнятій практиці, оскільки коливання ціни на світовому ринку брухту відбуваються щодня. До аналогічних змін схильна і ціна металобрухту в Україні. Такий підхід слід замінити на більш гнучкий і прив'язаний безпосередньо до ринку.

Виходячи з вищевикладеного, "Укрметалургпром" знову закликає "Укрзалізницю" переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro.