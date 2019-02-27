13:02
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Укрметалургпром" знов закликає УЗ переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro

      35 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / informator.news

      АТ "Укрзалізниця" 12 лютого 2019 року повторно виставило на реалізацію кілька великих партії брухту чорних металів через систему ProZorro. Однак умови тендерів не зазнали змін в порівнянні з січневими аукціонами.

      Нагадаємо, що в січні 2019-го вони були визнані такими, що не відбулись через відсутність заявок від учасників ринку. Тоді ж Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало "Укрзалізницю" переглянути умови продажу металобрухту, йдеться на сайті "Укрметалургпрому"

      Втім, зараз, як і тоді, в тендерній документації УЗ залишився пункт про відвантаження металобрухту на умовах EXW Склад продавця. А це означає, що переможець аукціону повинен самостійно забезпечити вивезення сировини з майданчика "Укрзалізниці", на якій буде здійснюватися навантаження, сортування, різання і т.д., але доступ туди регулюється виключно самою УЗ.

      Крім того, покупець буде самостійно нести відповідальність за подачу вагонів під навантаження і вивіз вагонів з території УЗ, що повністю контролюється самою "Укрзалізницею" і знаходиться за межами реальної сфери впливу покупця. При цьому, вартість навантажувальних робіт умовами аукціону не визначена, тому продавець зможе встановити будь-яку ціну таких робіт. Крім цього, в документації все-таки і далі відсутній перелік пунктів знаходження металобрухту.

      Таким чином, за оцінками "Укрметаллургпрому", непрогнозовані витрати на логістику від фактичного місцезнаходження брухту до пункту призначення, а також невідома вартість навантажувальних робіт значно збільшать витрати покупця в середньому на 1000-1500 грн за тонну.

      Тому важливо відзначити, що покупка сировини за непрозорими цінами для метпідприємств неприйнятна. Особливо тоді, коли на зовнішніх експортних ринках загострюється конкуренція і посилюється протекціонізм в ряді країн, а українським сталеварам доводиться буквально відвойовувати своє місце на глобальному ринку.

      Необхідно також сказати, що викликає подив і підхід до самого ціноутворення: фіксація вартості на піврічний період суперечить загальноприйнятій практиці, оскільки коливання ціни на світовому ринку брухту відбуваються щодня. До аналогічних змін схильна і ціна металобрухту в Україні. Такий підхід слід замінити на більш гнучкий і прив'язаний безпосередньо до ринку.

      Виходячи з вищевикладеного, "Укрметалургпром" знову закликає "Укрзалізницю" переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro.

      blog_ava
      Індія завдала авіаудару по Пакистану вперше за останні 50 років
      сьогодні
      2944
      Теги: Укрзалізниця Металургія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      MARUV вперше прокоментувала скандал з Євробаченням: Збавте оберти
      сьогодні , 09:46 MARUV вперше прокоментувала скандал з Євробаченням: Збавте оберти
      3803
      Які шпарини в українському законодавстві дозволять РФ просунути своїх людей
      сьогодні , 13:00 Які шпарини в українському законодавстві дозволять РФ просунути своїх людей
      Леонід Остальцев 14
      Бойовики обстріляли позиції ЗСУ посеред зйомок 24 каналу: відео з передової
      сьогодні , 10:46 Бойовики обстріляли позиції ЗСУ посеред зйомок 24 каналу: відео з передової
      Олексій Годзенко 620
      Чому Україна досі не користується лише власним газом, а купує чужий
      сьогодні , 10:19 Чому Україна досі не користується лише власним газом, а купує чужий
      Наталя Боднар 1052
      Что такое Концепция публичного управления в строительстве и зачем она?
      сьогодні , 12:00 Что такое Концепция публичного управления в строительстве и зачем она?
      Лев Парцхаладзе 66
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук