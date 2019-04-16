"Укрнафта" виграла у Росії міжнародний арбітраж щодо активів у Криму

Компанія "Укрнафта" відсудила у Російської Федерації понад 40 мільйонів доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму.

Позов до арбітражного суду ООН з права міжнародної торгівлі "Укрнафта" подала у червні 2015 року, а 26 червня 2017 року цей суд визнав свою юрисдикцію у цій справі, повідомили у прес-службі компанії.

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У чому справа? У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта". Згодом у жовтні 2014 року ПАТ "Укрнафта" повідомило Росію про порушення прав. Однак, РФ проігнорувала це повідомлення.

Саме тому 3 червня 2015 року ПАТ "Укрнафта" передало спір на розгляд до арбітражного суду.

Російська Федерація оскаржила зазначене рішення до Верховного Суду Швейцарії, але й цей суд відхилив позов РФ. При цьому Верховний Суд Швейцарії погодився з арбітражним судом у тому, що ПАТ "Укрнафта" є інвестором за угодою, а майно ПАТ "Укрнафта" на території АР Крим – інвестиціями.

У компанії додали, що 12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,455 мільйона доларів компенсації за експропріацію інвестицій компанії на території АР Крим, а також понад 3,5 мільйона доларів арбітражних витрат.

Що відомо про ПАТ "Укрнафта"? ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України.



50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – близько 42% акцій.