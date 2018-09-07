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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Укроборонпром" домовився про ремонт торпед та постачання запчастин до Польщі

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Укроборонпром
Укроборонпром / Фото з відкритих джерел

Держпідприємство "Промоборонекспорт", що входить до складу концерну "Укроборонпром", підписало меморандум з польською компанією SCAT.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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У документі зазначається, що на підприємствах концерну забезпечуватиметься ремонт торпед СЕТ-53М, а також проводитиметься забезпечення запасними частинами Військово-морські сили Республіки Польща.

Крім того, Промоборонекспорт підписав з ізраїльською компанією U.F.B Technologies LTD угоду про співпрацю в сфері інноваційного виробництва і реалізації комплектуючих на основі полімерних і композитних матеріалів.

Мета меморандуму – забезпечити українські підприємства бронетанкової, авіабудівної та ракетобудівної галузей високоякісними полімерними і композитними матеріалами. Досвід і технології ізраїльської компанії дозволять Україні вирішити багато з існуючих проблем у сфері імпортозаміщення, поліпшити технічні характеристики продукції з одночасним підвищенням конкурентоспроможності на світових ринках, стверджують в Укроборонпромі.

Підписання обох документів відбулося в рамках міжнародного форуму MSPO-2018, який проходить у польському місті Кельц.

Теги: Новини України Укроборонпром Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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